Helene Fischer: In diesen Städten gibt der Schlagerstar 2023 Konzerte

Helene Fischer beim Auftaktkonzert ihrer Livetour in der Hamburger Barclays-Arena am 11. April.

2022 gab es nur ein einziges Konzert in Deutschland: Am 20. August feierten 130.000 Fans Helene Fischer auf dem Messegelände in München. Und auch wenn es das bisher größte Konzert des Schlagerstars war – 2023 will Fischer wieder deutlich mehr Menschen mit ihrer Musik begeistern. Die „Rausch Live“-Tour führt Deutschlands kommerziell erfolgreichste Sängerin durch mehr als ein Dutzend Städte, darunter auch in Österreich und der Schweiz. Hier finden Sie die Termine aller Konzerte und Infos zu Tickets.

Helene Fischer Tour 2023: alle Termine

Ursprünglich sollte die „Rausch Live“-Tournee in Bremen starten. Wegen einer Rippenfraktur musste Helene Fischer den Start jedoch nach hinten verschieben. Und so feierte der Schlagerstar den Auftakt zu ihrer Megatour am 11. April in der Hamburger Barclays-Arena. Die Konzerte in Bremen sowie in Köln, wo die Sängerin Ende März hätte auftreten sollen, werden nachgeholt.

Das sind die aktuellen Tourdaten – alle Angaben ohne Gewähr:

Dienstag, 11. April 2023: Hamburg

Mittwoch, 12. April 2023: Hamburg

Freitag, 14. April 2023: Hamburg

Samstag, 15. April 2023: Hamburg

Sonntag, 16. April 2023: Hamburg

Dienstag, 18. April 2023: Dortmund

Mittwoch, 19. April 2023: Dortmund

Freitag, 21. April 2023: Dortmund

Samstag, 22. April 2023: Dortmund

Sonntag, 23. April 2023: Dortmund

Dienstag, 25. April 2023: Leipzig

Mittwoch, 26. April 2023: Leipzig

Freitag, 28. April 2023: Leipzig

Samstag, 29. April 2023: Leipzig

Sonntag, 30. April 2023: Leipzig

Dienstag, 2. Mai 2023: Stuttgart

Mittwoch, 3. Mai 2023: Stuttgart

Freitag, 5. Mai 2023: Stuttgart

Samstag, 6. Mai 2023: Stuttgart

Sonntag, 7. Mai 2023: Stuttgart

Mittwoch, 10. Mai 2023: Bremen

Donnerstag, 11. Mai 2023: Bremen

Freitag, 12. Mai 2023: Bremen

Dienstag, 23. Mai 2023: Oberhausen

Mittwoch, 24. Mai 2023: Oberhausen

Freitag, 26. Mai 2023: Oberhausen

Samstag, 27. Mai 2023: Oberhausen

Sonntag, 28. Mai 2023: Oberhausen

Dienstag, 30. Mai 2023: Berlin

Mittwoch, 31. Mai 2023: Berlin

Freitag, 2. Juni 2023: Berlin

Samstag, 3. Juni 2023: Berlin

Sonntag, 4. Juni 2023: Berlin

Dienstag, 6. Juni 2023: Mannheim

Mittwoch, 7. Juni 2023: Mannheim

Freitag, 9. Juni 2023: Mannheim

Samstag, 10. Juni 2023: Mannheim

Sonntag, 11. Juni 2023: Mannheim

Dienstag, 13. Juni 2023: Hannover

Mittwoch, 14. Juni 2023: Hannover

Freitag, 16. Juni 2023: Hannover

Samstag, 17. Juni 2023: Hannover

Sonntag, 18. Juni 2023: Hannover

Freitag, 25. August 2023: Köln

Samstag, 26. August 2023: Köln

Montag, 28. August 2023: Köln

Dienstag, 29. August 2023: Köln

Donnerstag, 31. August 2023: Köln

Freitag, 1. September 2023: Köln

Samstag, 2. September 2023: Köln

Dienstag, 5. September 2023: Wien

Mittwoch, 6. September 2023: Wien

Freitag, 8. September 2023: Wien

Samstag, 9. September 2023: Wien

Sonntag, 10. September 2023: Wien

Dienstag, 19. September 2023: Zürich

Mittwoch, 20. September 2023: Zürich

Freitag, 22. September 2023: Zürich

Samstag, 23. September 2023: Zürich

Sonntag, 24. September 2023: Zürich

Dienstag, 26. September 2023: München

Mittwoch, 27. September 2023: München

Freitag, 29. September 2023: München

Samstag, 30. September 2023: München

Sonntag, 1. Oktober 2023: München

Dienstag, 3. Oktober 2023: Frankfurt am Main

Mittwoch, 4. Oktober 2023: Frankfurt am Main

Freitag, 6. Oktober 2023: Frankfurt am Main

Samstag, 7. Oktober 2023: Frankfurt am Main

Sonntag, 8. Oktober 2023: Frankfurt am Main

Gibt es noch Tickets für die Helene Fischer Tour 2023?

Aufgrund der hohen Nachfrage tritt Helene Fischer in allen Städten mehrfach auf. Mit Ausnahme von Bremen, wo der Schlagerstar drei Konzerte gibt, sind in allen anderen Tournee-Stationen mindestens fünf Auftritte geplant – in Köln sind es inklusive Zusatzkonzert sogar ganze sieben.

Für viele der Konzerte gibt es noch Tickets im Internet zu kaufen. Je nach Anbieter und Kategorie betragen die Kosten für ein Ticket derzeit zwischen knapp 65 Euro und mehreren hundert Euro. VIP-Packages können in einigen Fällen sogar bis zu 400 Euro kosten. Tickets für Helene Fischer werden zum Beispiel auf den Online-Portalen Ticketmaster, Eventim oder Viagogo verkauft.