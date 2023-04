Grünes Licht vom Arzt: Helene Fischer darf auf Tour gehen

„Schweren Herzens“ musste sie ihren eigentlich schon für den 21. März geplanten Tourauftakt verschieben: Helene Fischer hatte sich eine Rippe gebrochen. Konzerte in Bremen und Köln mussten abgesagt werden. Doch nun ist sie wieder fit und darf wieder durchstarten. Das berichtet die Schlagersängerin ihren Fans auf Instagram. Den Auftakt macht sie in Hamburg, vom 11. bis 16. April. Nachholtermine für die ausgefallenen Konzerte in Bremen und Köln stehen ebenfalls fest.

„Hamburg, wir nehmen einen zweiten Anlauf, und jetzt hält mich wirklich nichts mehr auf“, sagt sie in einem auf Instagram geposteten Video und ruft zum Abschluss: „Ich freue mich auf euch!“ Im Hintergrund sind Tänzerinnen und Tänzer zu sehen, die offenbar für die Choreografie üben – von der man dann auch im Nachgang erste Eindrücke bekommt.

Helene Fischers erste Tour nach längerer Pause

Es ist Fischers erste Tournee nach längerer Pause. Auftritte sind unter anderem in Hamburg, Berlin, Stuttgart, München und Frankfurt geplant, außerdem in Wien und Zürich. Die Show hat Helene Fischer erneut mit der Akrobatik­truppe Cirque du Soleil erarbeitet. An der aufwendigen Inszenierung wirken nach Angaben der Veranstalter 40 Musiker und Musikerinnen, Tänzerinnen und Tänzer sowie 75 weitere Beteiligte mit.

Fischer („Atemlos durch die Nacht“) war zuletzt 2018 auf Tournee gewesen. Nach einer Babypause kehrte sie 2022 auf die Bühne zurück und gab in München ihr bislang größtes Konzert vor etwa 130.000 Fans.

