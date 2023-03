Sieg für Meghan: Gericht lehnt Klage ihrer Halbschwester ab

Auf der Entlassungsurkunde steht, dass die scheidende Plöner Landrätin Stephanie Ladwig in den Ruhestand versetzt wird. Stimmt nicht ganz. In einer Feierstunde verabschiedete der Kreistag die Verwaltungschefin, die zwölf Jahre an der Spitze im Kreishaus stand. So lief die Zeremonie ab.