Hubertus Heil: Der SPD-Politiker im Steckbrief

Hubertus Heil ist ein SPD-Politiker und führt seit 2018 das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Seit 2019 hat er das Amt des stellvertretenden Parteivorsitzenden inne. Als die damalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht im Januar 2023 zurücktrat, wurde er als möglicher Nachfolger gehandelt.

Aus welchem Wahlkreis stammt Hubertus Heil?

Hubertus Heil hat seinen Wahlkreis in den Landkreisen Peine und Gifhorn, in Niedersachsen. Bei der Bundestagswahl 2021 erhielt Heil 43,7 Prozent der Erststimmen. Seine Konkurrentin Ingrid Pahlmann (CDU) kam auf 24,4 Prozent im Wahlkreis. Schon bei der Bundestagswahl 2017 konnte der SPD-Politiker über ein Direktmandat in den Bundestag einziehen. Damals erhielt er 37,8 Prozent der Erststimmen.

SPD-Beitritt und politische Positionen

Hubertus Heil ist seit 1988 SPD-Mitglied. Seit 1998 ist er als direkt gewählter Abgeordneter Mitglied des Deutschen Bundestages.

1999 gründete Heil gemeinsam mit Hans-Peter Bartels und Kurt Bodewig das „Netzwerk Berlin“. Die Gruppierung sieht sich selbst als „progressiv“ und wird den „Reformern“ in der SPD zugerechnet. Weitere Flügel in der SPD sind der eher konservative Seeheimer Kreis und die Parlamentarische Linke.

Hubertus Heil äußert sich oft zum Thema Rente. Er setzt sich unter anderem für die von Finanzminister Christian Lindner (FDP) geplanten Aktienrente ein, weil sie seiner Meinung nach geeignet ist, die Rentenbeiträge niedrig zu halten. Eine Erhöhung des Renteneintrittalters auf 70 Jahre lehnt Heil ab. Entsprechende Forderungen bezeichnete er in Interviews als „eine Phantomdebatte“.

Außerdem setzt sich der SPD-Politiker für höhere Gehälter in der Pflege ein. Als bestes Mittel sieht Heil hier einen Tarifvertrag, wie er 2019 erklärte.

Geburtsort und Kindheit: Woher kommt Hubertus Heil?

Hubertus Heil ist 1972 im niedersächsischen Hildesheim geboren. Er wuchs gemeinsam mit seinem Bruder bei seiner alleinerziehenden Mutter auf, die als Studienrätin arbeitete. Er ging in Peine zur Schule und leistetet dort seinen Zivildienst beim Paritätischen Wohlfahrtsverband ab.

Was hat Hubertus Heil studiert?

Hubertus Heil hat ab 1995 an der Universität Potsdam Politikwissenschaft und Soziologie studiert. 2006 schloss er das Studium an der Fernuniversität Hagen mit einem Abschluss ab. Die Universität ist die einzige staatliche Fernuniversität in Deutschland.

Hat Hubertus Heil Ehefrau und Kinder?

Hubertus Heil ist mit der Rechtsanwältin Solveig Orlowski verheiratet. Die studierte Juristin arbeitet laut ihrem LinkedIn-Profil für den Wirtschaftsverband VATM. Im April 2022 berichtete die Zeitschrift „Die Bunte“, dass Orlowksi den Beruf wechseln und Grundschullehrerin werden will. Heil gab an, sie unterstützen zu wollen. Das Paar hat zwei Kinder.