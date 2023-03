„Ich kann nicht mehr“: Comedian Felix Lobrecht kündigt Pause an

Comedian Felix Lobrecht will eine Pause einlegen und sich für mindestens ein Jahr aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Das verkündete der 34-Jährige in der aktuellen Folge des Podcasts „Gemischtes Hack“, den er gemeinsam mit dem TV-Moderator und Kolumnist Tommi Schmitt macht.

Doch zunächst steht für Lobrecht noch einiges an: So startet für ihn demnächst seine mehrwöchige Tour mit seinem Programm „All You Can Eat“ durch Luxemburg, Österreich und die Schweiz. Im September werde das Programm zudem noch aufgezeichnet, erklärt der Komiker im Podcast.

Rückzug aus der Öffentlichkeit für mindestens ein Jahr

„Läuft parallel die Birne?“, fragt ihn Moderator Tommi Schmitt daraufhin und spielt damit auf mögliche neue Ideen Lobrechts an. Auf diese Frage hin bricht es aus dem Comedian heraus: „Ich kann nicht mehr, ich bin fertig mit der Welt, Leute, sorry“, sagt Lobrecht. Er werde sich für mindestens ein Jahr völlig aus der Öffentlichkeit zurückziehen. „Ich kann nicht mehr, ich bin kaputt“, wiederholt er danach mehrfach. „Ich hab mich totgearbeitet. Ich bin seit fünf Monaten krank. Ich bin in der Klinik hier, ich bin im Arsch“, sagt er in äußerst eindringlichem Tonfall.

Bis September ziehe er seine Pläne noch durch. Er kratze die Tage in die Wand „wie im Knast“, an denen er noch arbeiten müsse. „Und danach seht ihr mich nie wieder für ein Jahr. Tschüss“, so Lobrecht. Podcast-Partner Schmitt bestärkt ihn in seiner Entscheidung. Er finde es gut, dass sich Lobrecht so entschieden habe, so der Moderator.

Pläne für seine Pause habe er schon: „Ich gucke mir endlich mal die Welt an. Früher hatte ich nie das Geld, die Welt zu sehen - und seitdem ich das Geld dafür habe, habe ich die Zeit dafür nicht“, erklärt der Berliner verzweifelt.

Podcast trotz Pause?

2017 brachte Lobrecht seinen Roman „Sonne und Beton“ über seine Jugend in der Berliner Gropiusstadt heraus. Im Februar dieses Jahres feierte die Verfilmung auf der Berlinale Premiere, läuft seither in den Kinos. Lobrecht wurde mehrfach mit dem „Deutschen Comedypreis“ sowie der „1Live Krone“ ausgezeichnet.

Trotz seines baldigen Rückzugs aus der Öffentlichkeit, können Fans hoffen, zumindest nicht völlig auf den Humor und die Stimme des 34-Jährigen während seiner Pause verzichten zu müssen: „Ja, Podcast meinetwegen“, so Lobrecht zu seinen Plänen während der Pause gegenüber seinem Talk-Partner Tommi Schmitt.

RND/lin