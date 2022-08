Erst machte sich die Deutsche Bahn über Michael Wendler lustig, nun knöpft sich der Ballermann-Star und „Layla“-Produzent Ikke Hüftgold den umstrittenen Schlagersänger vor: Für einen Videodreh der Partyband Schlagerschaffner schlüpft der 45-Jährige in die Rolle des „Michael Pendler“. Einen ersten Vorgeschmack bot er bereits am Donnerstag bei Instagram.

Hüftgolds Freundin übernimmt Rolle von Wendlers Frau Laura Müller

„Morgen passiert‘s!“, schrieb Hüftgold in einer nicht mehr abrufbaren Story: „Mannheim Hauptbahnhof! He is back“ Dazu postete der 45-Jährige ein Foto, bei dem man zweimal hingucken musste, um zu erkennen, dass es sich nicht um den echten Michael Wendler, sondern um den verkleideten Ikke Hüftgold handelt.

Einem Artikel der „Bild“ zufolge soll es sich bei der geplanten Aktion um die Dreharbeiten des Musikvideos zu „Michael Pendler“, dem neuen Song der Schlagerschaffner handeln. Dieser soll am 2. September erscheinen. Im Interview mit „Bild“ sagte Hüftgold: „Ich habe mich gut auf die Rolle vorbereitet und mir gestern sogar meinen Bart schwarz gefärbt.“ Auch Hüftgolds Freundin Nina Reh soll in dem Video auftreten. Die 22-Jährige übernimmt die Rolle von Wendlers Frau Laura Müller.

Zudem soll Bülent Ceylan einen Cameo-Auftritt haben. Der Komiker hat derzeit eine Wette mit den Schlagerschaffnern am Laufen, wer am Ende des Jahres mehr CDs verkauft. Bei Apple Podcast veröffentlichen Ceylan und die FFH-Comedy-Redakteure Boris Meinzer und Dirk Haberkorn, die hinter der Band Schlagerschaffner stecken, alle zwei Wochen den Podcast „Bülents kronke Welt der Musik“.

RND/Teleschau

