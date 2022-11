Inhaftierte Brittney Griner durfte US-Diplomaten treffen

Weil sie am Moskauer Flughafen eine kleinen Menge Haschisch dabei hatte, wurde US-Basketballstar Brittney Griner in Russland zu neun Jahren Haft verurteilt. Diplomatische Bemühungen um einen Gefangenenaustausch scheiterten bislang - trotz eines „bedeutenden Angebots“, wie das Weiße Haus jetzt sagt.

Washington. Die in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner hat Mitarbeiter der amerikanischen Botschaft getroffen. Es gehe ihr so gut wie unter den Umständen möglich sei, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Donnerstag. Sie bekräftigte, dass die USA dem Kreml ein „bedeutendes Angebot“ zur Freilassung von Griner und des ebenfalls in Russland inhaftierten Ex-Marines Paul Whelan unterbreitet hätten, auf das die russische Seite nach wie vor nicht eingegangen sei.

Griner wurde im Februar an einem Moskauer Flughafen mit einer kleinen Menge Haschisch verhaftet und Anfang August von einem Gericht in der russischen Hauptstadt zu neun Jahren Haft verurteilt. Im Oktober wurde ihre Berufung von einem Moskauer Gebietsgericht abgewiesen.

