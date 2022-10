Kritik an Führung: Rapper im Iran festgenommen

Vierter Sieg in Folge

Frauen-Regionalliga Nord: Holstein Women deklassieren VfL Jesteburg mit 6:1

Der Holstein Women-Express kommt in der Frauen-Regionalliga Nord immer besser in Schwung. Am Sonntag deklassierte das Team von Chefcoach Bernd Begunk auf der Waldwiese den VfL Jesteburg mit 6:1. Sandra Krohn und Sarah Begunk glänzten jeweils mit einem Doppelpack.