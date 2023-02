„Ich werde nicht dieser Typ sein“: Idris Elba schließt Rolle als James Bond aus

Wer wird die Nachfolge von Daniel Craig in der Rolle als James Bond antreten? Viel wurde dabei um den Briten Idris Elba spekuliert – doch der winkt nun ab. „Ich werde nicht dieser Typ sein“, sagte er bei einer Veranstaltung in Dubai.

Idris Elba, Schauspieler aus Großbritannien, spricht während der 53. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos.

Dubai. Der britische Schauspieler Idris Elba hat eine Nachfolge von Daniel Craig als James Bond ausgeschlossen. Elba äußerte sich am Dienstag in Dubai über seine Serie „Luther“, in der er den problembehafteten Ermittler John Luther spielt.

Der 50-Jährige ging auf andauernde Spekulationen ein, er könnte der neue James Bond werden. „Wissen Sie, viele Leute reden über einen anderen Charakter, der mit ‚J‘ anfängt und mit ‚B‘ aufhört, aber ich werde nicht dieser Typ sein. Ich werde John Luther sein. Das ist, wer ich bin.“

Idris Elba macht Werbung für Stadtstaat Dubai

Demnächst erscheint ein Film basierend auf der britischen Serie „Luther“. Seine Serie bezeichnete Elba als „sehr düster“. Elba trat auf dem Weltregierungsgipfel in Dubai auf. Er sprach sich dafür aus, dass Länder mehr Geld für kreative Branchen ausgeben. Das könne dazu beitragen, der Jugend der Länder zu Jobs zu verhelfen. Vor allem in Ländern in Afrika könnten kreative Jobs viel bewirken, sagte er. Elba lobte auch den Tourismus im Stadtstaat Dubai. Dort gibt es einen Immobilienboom, der zum Teil durch russisches Geld angekurbelt wird - inmitten des russischen Kriegs gegen die Ukraine.

„Ich finde, Dubai sollte einen Oscar gewinnen, weil der (Ort) unglaublich ist“, sagte Elba. Dafür bekam er Applaus. „Es ist ein sehr, sehr guter Job und andere Länder sollten dem Beachtung schenken.“

Vor kurzem war Elba beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Dort wurden er und seine Frau Sabrina Dhowre Elba für ihren Einsatz zu Gunsten der Lebensmittelsicherheit in Afrika ausgezeichnet. Zudem hat sich Elba als Botschafter gegen Gewalt in Großbritannien eingesetzt.

