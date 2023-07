„Üble Gerüchte“: James Cameron will keinen Film über Tauchbootunglück drehen

Tagelang hielt das Drama um das vermisste Tauchboot „Titan“ Menschen auf der ganzen Welt in Atem, zumindest für Erfolgsregisseur James Cameron ist es aber kein Stoff für Hollywood. Dabei hat der 68-Jährige eine ganz besondere Beziehung zur „Titanic“, zu der auch die Besatzung des implodierten Tauchboots unterwegs war.

Für sein mit elf Oscars prämiertes Filmdrama „Titanic“ mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in den Hauptrollen hatte Cameron 1995 zwölf Tauchfahrten mit Mir-U-Booten und Tauchrobotern organisiert, um Originalaufnahmen der echten „Titanic“ zu zeigen. Diese verbindet der Film mit Rückblenden zur Jungfernfahrt des Luxusliners. Insgesamt ist er selbst bereits mehr als 30-mal zum Wrack der 1912 gesunkenen „Titanic“ abgetaucht.

Gerüchte, dass er jetzt aber das „Titan“-Unglück, bei dem fünf Menschen starben, verfilmen würde, wies Cameron am Wochenende entschieden zurück. „Normalerweise reagiere ich nicht auf üble Gerüchte in den Medien, aber jetzt muss ich es tun“, schrieb der Starregisseur bei Twitter. „Ich bin NICHT an Gesprächen über einen Oceangate-Film beteiligt und werde es auch nie sein.“

„Titan“-Drama: Cameron sieht Parallelen zum „Titanic“-Untergang

Persönlich scheint der Regisseur allerdings sehr wohl an dem Unglück interessiert zu sein, mehrmals sprach er in Medien darüber. Dabei zog der „Titanic“-Regisseur auch Parallelen zwischen der Tragödie um die Besatzung der „Titan“ und dem Untergang des Luxusdampfers. Einst habe der Kapitän der „Titanic“ Warnungen vor Packeis im Nordatlantik ignoriert, sagte der Kanadier in einem Interview des Senders ABC News. Und im Falle der „Titan“ hätten Tiefseeforscher zu bedenken gegeben, dass das Tauchboot zu experimentell sei, um Passagiere zu befördern.

Die Gemeinsamkeiten machten ihn „sprachlos“, erklärte Cameron. „Dass es an genau derselben Stelle passiert, bei all der Taucherei, die auf der ganzen Welt vor sich geht, ist, denke ich, einfach nur verblüffend.“ Es sei „ziemlich surreal“.

Das Tauchboot „Titan“ der Betreiberfirma Oceangate war am 18. Juni verschollen, nachdem es zu einer Erkundungstour zum Wrack der „Titanic“ aufgebrochen war. Einige Tage nach dem Verschwinden hatte ein Tauchroboter Trümmer entdeckt, die von der US-Küstenwache am 22. Juni dem Tauchboot zugeordnet wurden. Damit galt der Tod von fünf Insassen an Bord als sicher. Unter ihnen war auch einer der beiden Gründer und der amtierende Chef des Unternehmens.

RND/seb, mit AP und dpa