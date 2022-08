Ben Affleck und Jennifer Lopez haben sich mit einer spektakulären Zeremonie das Ja-Wort gegeben. Casey Affleck konnte bei der großen Feier zwar nicht dabei sein, nun begrüßte er aber seine neue Schwägerin via Instagram in der Familie. „Jen, du bist ein Juwel“, schrieb er.

Los Angeles. Bereits im Juli hatten Ben Affleck und Jennifer Lopez sich in Las Vegas das Jawort gegeben - ganz ohne große Feier oder Hunderte Gäste. Doch das holte das prominente Paar nun gebührend nach.

Am Samstag heirateten der Schauspieler und die Sängerin zahlreichen Medienberichten zufolge in einer spektakulären Zeremonie und feierten vor Freunden und Familie ihre Liebe. Der Hochzeitsmarathon habe bereits am Freitag begonnen und ging erst am Sonntag zu Ende, gefeiert wurde unter dem Motto „All White“ auf Ben Afflecks Anwesen in Georgia.

Die große Sause verpasst hat der Bruder des Bräutigams, Casey Affleck. Trotzdem ließ es sich der Schauspieler nicht nehmen, seine neue Schwägerin in der Familie zu begrüßen. Affleck postete ein Bild auf Instagram, auf dem er mit Ben und Jennifer Lopez zu sehen ist, entstanden ist dieser Schnappschuss offenbar bereits zwischen 2002 und 2004. Damals waren Lopez und Affleck bereits ein Paar, trennten sich allerdings und fanden erst nach 20 Jahren wieder zueinander.

„Auf gute Dinge warten“

„Es lohnt sich, auf gute Dinge zu warten“, schreibt Casey Affleck so auch bezugnehmend auf die On-off-Beziehung der beiden. „Ein Hoch auf Irrungen und Wirrungen, auf neue Anfänge und auf die Entdeckung neuer Reservoirs der alten Liebe.“

Der 47-Jährige begrüßt Lopez in der Affleck-Familie und schließt den Post mit einem Kompliment ab: „Jen, du bist ein Juwel. Wir lieben dich so sehr!“

RND/Teleschau

