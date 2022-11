Jennifer Aniston über unerfüllten Kinderwunsch: „Ich habe versucht, schwanger zu werden“

Universal macht Film über das Leben von Rapper Snoop Dogg

Das Leben von Rapper Snoop Dogg soll in die Kinos gebracht werden. Universal Pictures will einen Film produzieren, in dem der 51-jährige Musiker als Produzent mitwirken wird, Universal hatte bereits die Geschichte der Westküsten-Hip-Hop-Gruppe N.W.A. 2015 mit dem Film „Straight Outta Compton“ erfolgreich verfilmt.