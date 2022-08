Jennifer Lopez postet erste Fotos ihres „Hochzeits-Look“

© Quelle: Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Das Jawort hatten sich Jennifer Lopez und Ben Affleck bereits im Juli in Las Vegas gegeben, am Wochenende stand jetzt die große Hochzeitsfeier des Paares an. Bei Instagram zeigt die Braut erste Fotos im Hochzeitskleid.