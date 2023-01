Jeremy Renner half vor seinem Unfall offenbar einem gestrandeten Autofahrer

Hollywoodstar Jeremy Renner („Avengers: Endgame“, „Arrival“) hat unmittelbar vor seinem schweren Unfall mit einem Schneepflug offenbar einem gestrandeten Autofahrer geholfen. Der 51-Jährige erlitt dabei ein „stumpfes Trauma“ im Brustbereich sowie „orthopädische Verletzungen“ und befindet sich letzten Angaben zufolge auf der Intensivstation.

Die Bürgermeisterin von Reno im US-Bundesstaat Nevada, Hillary Schieve, sagte der Zeitung „Reno Gazette-Journal“, Renner habe am Neujahrstag versucht, einem im Schnee stecken gebliebenen Autofahrer vor seinem Haus an der Seite eines schneebedeckten Berges zu helfen, als er von seinem eigenen Fahrzeug überfahren worden sei. „Er hat jemandem geholfen, der im Schnee gestrandet ist“, sagte Schieve. Sie und der Schauspieler seien Freunde und sie sei kurz nach dem Unfall am Sonntagmorgen in der Nähe des Mt. Rose Highway, der Reno mit Lake Tahoe verbindet, angerufen worden. „Er hilft immer anderen“, sagte Schieve der Zeitung.

Jeremy Renner wurde nach dem Unfall operiert

Nach dem Unfall wurde Renner US-Medienberichten zufolge operiert. Sein Zustand sei weiter kritisch, aber stabil, berichten der Sender CNN und die „New York Times“ am Montagabend unter Berufung auf eine Sprecherin des Schauspielers.

Renners Familie bedankte sich laut US-Medien für die Unterstützung der Fans sowie bei den Ärzten und Pflegern, die sich um Renner kümmerten. Renner hatte in diesem Winter, in dem es in der Region um Reno große Schneemengen gab, mehrere Updates in den sozialen Medien veröffentlicht. „Fast fertig mit dem Schlittenhügel für die Kinder“, schrieb Renner vergangene Woche zu einem Instagram-Video, in dem ein Schneepflug zu sehen war.

Renner spielte unter anderem in der Superhelden-Reihe „Avengers“ und in zwei „Mission: Impossible“-Filmen mit. Für seine Hauptrolle in dem Kriegsdrama „Tödliches Kommando - The Hurt Locker“ (2008) war er 2010 für einen Oscar nominiert. Eine zweite Nominierung erhielt er ein Jahr später für seine Nebenrolle in Ben Afflecks Actionkrimi „The Town“ (2010).

RND/seb/dpa