Die „Joe Show“: Biden beendet Irland-Besuch mit großem Auftritt

Zum Abschluss seines Besuches in Irland zieht US-Präsident Biden alle Register. Bei einem Auftritt in Ballina im County Mao lässt er sich von Tausenden feiern und bekundet seine Heimatgefühle.

US-Präsident Joe Biden spricht zu einer Menschenmenge während einer Feier in der St. Muredach’s Cathedral am 14. April 2023 in Ballina, Irland.

US-Präsident Joe Biden hat sich zum Abschluss seines Irland-Besuchs von Tausenden Menschen frenetisch feiern lassen und seine Heimatgefühle beschworen. „Hier zu sein fühlt sich an wie nach Hause zu kommen“, rief Biden am Freitagabend in Ballina im County Mao an der St.-Muredach-Kathedrale einer begeisterten Menge zu. „Das tut es wirklich.“ Aus der Region stammen einige Vorfahren Bidens.

Weißes Haus: fast 27.000 Menschen vor Kathedrale

Den Auftrittsort vor der Kathedrale hatte Biden bewusst gewählt: Sein Ur-Ur-Ur-Großvater fertigte einst zahlreiche Ziegelsteine für den Bau des Gotteshauses. „Im Laufe der Jahre sind die Geschichten über diesen Ort zu einem Teil meiner Seele geworden“, sagte Biden den Menschen, die sich am Fuße der Kathedrale versammelt hatten. Seine Verbundenheit drückte der Präsident aus, indem er wiederholt von „uns Iren“ sprach und die grüne Insel als „Teil meiner Familiengeschichte“ pries.

Nach Angaben des Weißen Hauses lockte Biden fast 27.000 Menschen vor die Kathedrale. Ballina selbst hat rund 10.170 Einwohnerinnen und Einwohner. Etliche fuhren stundenlang, andere harrten fast den ganzen Tag in Regen und Kälte aus, um einen Blick auf den US-Präsidenten zu erhaschen. Möge die „Joe Show“ endlich beginnen, skandierten sie. Musiker und Tänzer unterhielten die Wartenden. Als sich der Helikopter des Präsidenten dann herabsenkte, brach die Menschenmenge in Jubel aus.

Zustimmungswerte in den USA sind im Keller

In Irland schlug Biden eine Begeisterung entgegen, von der er zu Hause wohl aktuell nur träumen kann. Seine Zustimmungswerte sind in den USA im Keller. Der 80-jährige Demokrat liebäugelt dennoch mit einer Bewerbung um eine zweite Amtszeit, doch einige Parteifreunde raten ihm davon ab. Wenn Biden in Amerika unterwegs ist, um für seine Sozial- und Wirtschaftspolitik zu werben, winken ihm einige wenige Bewunderer zu. Bei Reden spenden ihm Zuhörer und Zuhörerinnen allenfalls freundlichen Applaus.

In Irland aber grüßten ihn Fans an jeder Ecke. Menschen mit irischen und amerikanischen Flaggen säumten in Erwartung des US-Präsidenten die Straßen, die Schlange wand sich entlang enger Gassen um mehrere Häuserblocks. Seine erneute Kandidatur fürs Weiße Haus 2024 hat Biden zwar noch nicht offiziell verkündet, doch mutete sein Auftritt wie eine Wahlkampfkundgebung an. Dutzende Menschen standen hinter ihm, Scheinwerfer erleuchteten den Abendhimmel. Auf Videobildschirmen verfolgte eine weitere Menschenmenge an einem Fluss gegenüber der Kathedrale seine Rede.

Bidens Irland-Agenda

Vor seinem großen Auftritt hatte Biden in County Mayo, wo sein Ur-Ur-Großvater Patrick Blewitt bis zu dessen Auswanderung in die USA 1850 lebte, die Pilgerstätte Knock Shrine besucht. Der gläubige Katholik berührte bei Regen die Überreste einer Mauer, die mit einer Heiligenerscheinung im 19. Jahrhundert in Verbindung gebracht wird. Zufällig traf Biden auch einen Priester, der seinem Sohn Beau vor dessen Tod die Sterbesakramente gespendet hatte. Zudem begegnete Biden der Witwe seines Lieblingsdichters Seamus Heaney und bekam zahlreiche Geschenke, darunter einen signierten Gedichtband und einen Ziegelstein aus dem Haus seiner Vorfahren.

Während seines mehrtägigen Irland-Besuchs traf Biden außerdem mit Ministerpräsident Leo Varadkar zusammen und hielt eine Rede vor dem irischen Parlament. Besonders viel Zeit nahm sich der US-Präsident aber für die familiäre Spurensuche. „Ich weiß nicht, wieso zur Hölle meine Vorfahren von hier weggegangen sind“, sagte er am ersten Tag seiner Visite in County Louth im Nordosten Irlands, von wo seine Ahnen mütterlicherseits stammen. „Es ist wunderschön hier.“

