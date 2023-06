Ein unfassbarer (Johnny) Depp

Es ist nicht zu fassen. Er ist nicht zu fassen. Er ist nicht zu kriegen.

Eigentlich war Johnny Depp ja verbannt, von den Kinoleinwänden, aus Hollywood. Er hatte sich lange genug gemeinsam mit seiner Ex-Frau Amber Heard bei einem Zivilprozess von einem US-Gericht über gegenseitige Gewalt- und Verleumdungsvorwürfe auseinandergenommen, sodass keiner mehr mit ihm arbeiten wollte. Und jetzt ist er wieder zurück.

Auf dem roten Teppich, auf der großen Kinoleinwand, ironischerweise gleich als König in „Jeanne du Barry“, beim großen Filmfestival. Roter Teppich. Standing Ovations in Cannes. An diesem Donnerstag wird Johnny Depp 60 Jahre alt – und es sieht so aus, als würde er wieder in der ersten Reihe Platz nehmen. Sechs Jahre sind vergangen, seitdem seine Ex-Frau Amber Heard in ihrem Scheidungsantrag nicht nur die klassischen „unüberbrückbaren Differenzen“ als Grund nannte, sondern auch Gewalt.

Johnny Depp: einer, der nicht falsch machen konnte

Johnny Depp war mal einer, der nichts falsch machen konnte. Geboren in Kentucky, viel umgezogen und aufgewachsen in Miami, schwang er sich scheinbar mühelos durch Hollywoods Dschungel von Rolle zu Rolle, stieg immer weiter auf. Mit seinem erfolgreichen Debüt bei der Fernsehserie 21 Jump Street manövrierte er sich zunächst als Inbegriff des „Beau“ durch die Studios. Er schaffte es, sich nach diesem Sprungbrett einen Namen als Charakterdarsteller zu machen. Er, der keine klassische Schauspielausbildung hatte. Er, dem angeblich die Eitelkeiten Hollywoods über die größten Trailer und dicksten Checks egal waren. Er hatte sich eine recht simple Methode zur Entwicklung seiner Charaktere zurechtgelegt: ein Drittel Lee Strasbergs Method Acting, ein Drittel Wesenszüge von real existierenden Personen seiner Bekanntschaft und ein Drittel eigens ergänzte Marotten.

Johnny Depp als Willy Wonka im Film „Charlie und die Schokoladenfabrik“ aus dem Jahr 2005. © Quelle: picture-alliance / Mary Evans Picture Library

Diese Strategie zieht sich durch „Edward mit den Scherenhänden“, „Dead Man“, „What‘s Eating Gilbert Grape?“, „Ed Wood“, „Sleepy Hollow“ – und schließlich „Fluch der Karibik“. Mit jedem Jahr landet ein immer größeres Gehalt auf seinem Konto, ebenso, wie immer mehr Ketten und anderes Gebaumsel um seinen Hals hängen. Innerhalb von dreizehn Jahren soll er 650 Millionen US-Dollar verdient haben – das geht 2017 aus einem Gerichtsstreit mit seinen ehemaligen Managern hervor.

Johnny Depp gewinnt Prozess gegen Amber Heard fast vollständig Schauspieler Johnny Depp erringt fast vollständigen Sieg gegen seine Ex-Frau Amber Heard. © Quelle: Reuters

Johnny Depp als „Exzentriker und Frauenheld“, so schrieb es der „Stern“. In den 90ern war er nicht nur der erfolgreichste Mann Hollywoods, er war auch der schönste – und in all seiner Lässigkeit der coolste. Wenn sein Name auf der Besetzungsliste auftauchte, versprach der Film leicht abwegig und gleichzeitig massentauglich zu sein. Johnny Depp beschrieb sich gerne als Außenseite, schmückte sich in Vintage. Vintage-Klamotten, Vintage-Yacht, Vintage-Erstausgaben. Er inszeniert mit seiner Band und seiner Malerei bis heute eine künstlerische Haltung, bezeichnet sich als „Outsider“ in Hollywood, obwohl er lang genug mittendrin saß. Er versieht bis heute seine Instagram-Posts mit einer nostalgischen Schreibmaschinenschrift, legt kitschig anmutende Filter über Handyfotos, baut künstliche Filmkratzer und Körnchen online in seine Videos ein. Er ist halt anders als die anderen, sagt diese Inszenierung. Künstlerischer. Oder so. Mit jedem neuen Lebensjahr schien er sich eine weitere Kette um den Hals, einen weiteren Armreif überzustreifen und einen weiteren Ring an die Finger zu stecken.

Das war die eine Seite. Die bis 2017 einzig öffentliche.

Doch man kann den Namen Johnny Depp nicht nennen, ohne den aufsehenerregenden Prozess 2022 zu erwähnen, in dem er Amber Heard verklagt hatte. Er warf ihr Verleumdung vor, weil sie sich in einem Text der „Washington Post“ als Opfer von häuslicher Gewalt bezeichnet hatte. Amber Heard sagte, sie habe während der Ehe teils unter Todesangst gelitten. Depp sagte, dass es Heard gewesen sei, die in der Beziehung Gewalt ausgeübt habe. Schließlich verurteilte die Jury Heard dazu, 10,35 Millionen US-Dollar an Depp zu zahlen, während er ihr ebenfalls 2 Millionen US-Dollar wegen Verleumdung zahlen sollte.

Amber Heard und Johnny Depp vor Gericht. © Quelle: Steve Helber/AP/dpa

Doch schon lange vor dem Prozess bröckelte das Image von Johnny Depp als galantem Schauspieler. 2014 drehte er „Fluch der Karibik 5″ in Australien. Und Geschichten über Unzuverlässigkeit, über Trunkenheit, über Gewalt kamen an die Oberfläche. Doch wo immer Geschichten auftauchen, etwa von seiner Verletzung an einem Finger, gab es auch verschiedene Versionen, wie es dazu kam. Wie ist der wahre Johnny Depp? Puh. Schwierig. Denn es gibt immer wieder immer neue, sich überlagernde, sich widersprechende Narrative. Selbst ein paar Gerichtsprozesse später, wo die Wahrheit gefunden werden sollte, gab es keine eindeutige Antwort.

Von Party zu Party, von Droge zu Droge

Hat ein Gericht in Großbritannien es 2018 noch für korrekt erklärt, dass das Boulevardblatt „The Sun“ ihn als „Wife Beater“, also Ehefrauenschläger, bezeichnen darf, sah es im vergangenen Jahr in den USA vollkommen anders aus. Zuvor wiederum hatte ein anderes Gericht einer einstweiligen Verfügung von Amber Heard gegen Johnny Depp stattgegeben, weil es es als erwiesen ansah, dass Gewalt vonseiten Depps drohe.

In einer Sache aber herrscht Eindeutigkeit: beim Alkohol- und Drogenkonsum. In Berichten taucht dieser als allgemein anerkannter Fakt auf – wie dass Depp während seiner Beziehung mit Kate Moss 1994 bis 1998 von Party zu Party jettete, von Droge zu Droge. Doch hat Depp selbst im Rahmen des Prozesses 2022 zugegeben, bereits im Alter von elf Jahren Beruhigungstabletten genommen zu haben und bis zu einem Alter von 15 Jahren alles probiert zu haben, was es zu probieren gab. Depp würde die Drogenkultur romantisieren, notierte sein behandelnder Arzt – diese Notiz kam ebenfalls durch den Prozess zum Vorschein. Als Johnny Depp 2018 gefragt wurde, ob es stimmt, dass er 30.000 US-Dollar pro Monat für Wein ausgibt, antwortete er: „beleidigend... denn es war viel mehr.“

Mit Frauen ging Depp Beziehungen ein, Männer in seinem Leben nannte er aber „Mentoren“. Über Keith Richards und seine Exzesse drehte der Schauspieler eine bisher unveröffentlichte Doku, lehnte seinen Charakter in „Fluch der Karibik“ an ihn an. Er spielte den Autor Hunter S. Thompson mit seiner Alkoholsucht, und nach dessen Tod zahlte er 5 Millionen Dollar, um die Asche per Rakete in die Stratosphäre zu schicken.

Depp nennt sich selbst Monster unter Alkoholeinfluss

Depp nennt sich, wenn er unter Alkohol- und Drogeneinfluss steht, selbst Monster. In Nachrichten schrieb er dann, dass sein „Monster“ wieder zum Vorschein gekommen sei. Dass er das Monster wegschicken müsse, um ein glückliches Leben zu führen. Doch sind Johnny Depp und der Depp unter Drogeneinfluss, das selbst so bezeichnete Monster, so einfach voneinander zu trennen?

Wieder im Rampenlicht: Johnny Depp beim Filmfestival in Cannes im Juni 2023. © Quelle: IMAGO/UPI Photo

Nach dem Gerichtsprozess haben Amber Heard und Johnny Depp unabhängig voneinander in den sozialen Medien berichtet, dass ihr Leben durch diesen Prozess zerstört worden sei. Während Amber Heard sich aus den sozialen Medien zurückgezogen hat und nach Spanien umgezogen ist, wird Johnny Depp nun wieder umgarnt. Nicht nur als Darsteller im Eröffnungsfilm der Filmfestspiele in Cannes, sondern auch von Reportern aus Hollywood. Selbst für den sechsten Teil von „Fluch der Karibik“ ist er nun wieder im Gespräch.