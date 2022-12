Tattoostudio bietet kostenlose Entfernung von Kanye-West-Tattoos an

Es gibt Menschen, die es bereuen, sich in der Vergangenheit einmal ein Tattoo mit dem Konterfei eines anderen Menschen zugelegt zu haben. Nach vergangenen Skandalen sowie antisemitischen und rassistischen Äußerungen scheinen derzeit auch viele Ex-Fans von Rapper Ye, früher bekannt als Kanye West, zu bereuen, ein Tattoo des Superstars zu tragen. Denn: Tattooentfernungen sind nicht gerade günstig. An dieser Stelle kommt ein Londoner Tattooentfernungsstudio ins Spiel, das aktuell damit wirbt, Tattoos, die den umstrittenen Rapper zeigen, kostenlos zu entfernen.

„Wir entfernen Ihre Kanye-Tattoos kostenlos“: Mit diesem Versprechen und einem dazugehörigen Video richtet sich das in London ansässige Naama Studio via Instagram an jene, die sich einst voller Stolz eine Tätowierung ihres früheren Idols haben stechen lassen, ehe Ye zuletzt immer wieder Negativschlagzeilen schrieb. Wie der „Spiegel“ berichtet, sei die Initiative „auf weltweites Interesse und große Resonanz gestoßen“.

Das Abdriften des einstigen Superstars hatte Weggefährten und Fans zuletzt immer wieder vor Rätsel und die Frage nach Ursachen gestellt. Viele einstige Verehrer des Rappers haben sich inzwischen von Kanye West distanziert.

Erst in der vergangenen Woche hatte der 45‑jährige Rapper mit neuen, antisemitischen Äußerungen während eines Interviews mit dem US-Verschwörungstheoretiker Alex Jones für Empörung gesorgt. Während des Gesprächs äußerte der umstrittene Musiker zudem Sympathien für den Nazi-Diktator Adolf Hitler.

