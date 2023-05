﻿„Lampenfieber ist immer da“: Schlagerstar Kerstin Ott im Interview

Leipzig. Nach einer mehrmonatigen Auszeit ist Schlagersängerin Kerstin Ott wieder da. Zuletzt war sie in Leipzig bei der „Schlagernacht des Jahres“ zu erleben, im Herbst folgt die Solo-Tour. Im Interview spricht sie über die notwendige Pause, Lampenfieber und den Wert von Authentizität.

Sie sind zurück aus einer längeren Auszeit – wie war’s?

Hervorragend! Ich habe das sehr genossen, bin ja kürzlich durch Portugal gewandert, habe etwas Sonne getankt, die Ruhe und auch die Zeit mit der Familie genossen – das war perfekt zum Runterkommen. Jetzt bin ich wieder startklar.

Auszeit in Portugal

In Portugal haben sie 150 Kilometer in acht Tagen zurückgelegt. Haben Sie das noch länger in den Beinen gespürt?

Ich hatte viele Blasen, Muskelschmerzen, und auch der Rucksack hat sich bemerkbar gemacht. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, und, was mir auch wichtig war, ich habe viele tolle Orte gesehen. Insofern waren die Nebenerscheinungen verschmerzbar.

Kürzlich traten Sie in Leipzig bei der „Schlagernacht des Jahres“ auf, im Herbst steht Ihre nächste Solotour an. Ist das mittlerweile Routine für Sie, oder verspüren Sie noch einen Hauch von Lampenfieber?

Lampenfieber ist immer da. Manchmal mehr, manchmal weniger, das ist immer ein bisschen abhängig von meiner Tagesform, ob ich also gerade etwas schüchterner unterwegs bin oder mehr Rampensau in mir habe. Das ist erst kurz vorher spürbar.

Tourauftakt ist in Zwickau, direkt danach folgt Leipzig. Zufall – oder liegt Ihnen Sachsen besonders am Herzen?

Tatsächlich Zufall. Ich selbst mache die Planung ja nicht, wo die Tour anfängt oder aufhört, aber Fakt ist, dass ich mich tierisch darauf freue! Und gerade die ersten Termine sind nach all den Proben auch immer sehr emotional, und man muss sich da erstmal beweisen. Das wird also ziemlich spannend.

Können Sie schon verraten, was auf die Fans zukommt?

Ich habe wieder meine Band dabei, die ich auch auf die letzte Tour mitgenommen habe. Das hat großartig gepasst. Und wir haben auch erneut einen Special Guest. Es wird auf jeden Fall wieder eine sehr bunte Show mit langsamen Liedern, mit Top-Hits zum Mitsingen und -tanzen, aber auch ein bisschen was zum Nachdenken. Da kommt jeder auf seine Kosten.

Das ist die Tour zu Ihrem Best-of-Album „Best Ott“. Ist darüber hinaus schon neues Material in Aussicht?

Wir sind generell immer am Schreiben und Arbeiten. Ob vor der Tour noch eine Single kommt, kann ich nicht sagen, aber wenn es so weit ist, werde ich das rechtzeitig verkünden.

„Dafür war ich viel zu schüchtern“

Ist es rückblickend für Sie immer noch verwunderlich, dass es vergleichsweise spät mit Ihrer Musikkarriere geklappt hat und die dann so erfolgreich wurde?

Das ist ja nun schon länger Teil meines Lebens, ich muss mich also logischerweise nicht immer noch kneifen, wenn ich morgens aufwache. Das wäre nach sieben Jahren auch merkwürdig. Aber grundsätzlich hat sich durch die Musik mein Leben komplett verändert, und darüber reden wir noch ziemlich oft.

Mit fünf Jahren waren Sie im Chor von Rolf Zuckowski. Kam damals der Traum auf, Karriere mit der Musik zu machen?

Klar gab es immer mal Momente, wo ich auf eine Bühne wollte, aber dass ich eine Musikkarriere angestrebt hätte, kann ich nicht behaupten. Dafür war ich auch viel zu schüchtern und konnte mir das gar nicht vorstellen. Aber manchmal kommt’s im Leben halt anders, und die ersten zwei Jahre waren ja auch relativ überfordernd für mich, weil dieses Bühnendasein erstmal überhaupt nicht mein Ding war. Aber ich finde, dass wir das alles ganz gut aufgestellt haben, und ich fühle mich mittlerweile auch sehr wohl damit.

Zur Person Kerstin Ott wurde 1982 in Berlin geboren. Sie verbrachte ihre Kindheit sowohl bei der alleinerziehenden Mutter als auch in Kinderheimen und einer Pflegefamilie. Sie arbeitete als Malerin und Lackiererin, bis das DJ-Duo Stereoact im Jahr 2016 Otts bereits 2005 aufgenommenen Song „Die immer lacht“ remixte und das Lied zum Chart-Erfolg machte. Ott lebt mit ihrer Partnerin in Heide in Holstein und hat zwei Töchter.

Nun widersprechen Sie mit Ihrem Erscheinungsbild – dem Hoodie, den Tattoos – dem gängigen Bild, das viele von Schlagersängerinnen haben. Glauben Sie, das ist auch mitverantwortlich für Ihren Erfolg?

Ich grenze mich ja nicht bewusst ab. Das bin einfach ich – ich sehe auch hinter der Bühne so aus, wie wenn ich vorne stehe. Einige finden das etwas merkwürdig, weil sie finden, dass ich mich nicht ordentlich zurechtmache, aber genau so fühle ich mich am wohlsten. Ich glaube, das ist auch eine sehr gute Botschaft nach draußen.

„Ich war nur der An-und-aus-DJ.“

Sind Sie nach sieben Jahren schon an dem Punkt, an dem es für Sie schwierig ist, den Fans das zu bieten, was sie gewohnt sind, sich gleichzeitig aber kreativ weiterzuentwickeln?

Nein, das finde ich überhaupt nicht schwierig. Ich habe immer auf mein Bauchgefühl gehört und werde das auch weiterhin tun. Ich probiere das aus, was mir Spaß macht, oder greife vielleicht auch mal ein wichtiges Thema auf, wenn ich das Gefühl habe, dass es ein guter Zeitpunkt dafür ist. Ob das letztlich beim Publikum gut ankommt, weiß ich vorher natürlich nicht, aber ich gebe mir immer größte Mühe, dass das so ankommt, wie ich mir das vorstelle, und dass es die Leute auch mitreißt.

Vermissen Sie eigentlich die Zeit als DJ?

Ne (lacht). Das war ja auch eher ein Hobby und wurde in der Presse immer größer gemacht, als es eigentlich war. Ich war nie unterwegs, sondern hab in kleinen Kneipen aufgelegt und war auch nur der An-und-aus-DJ.

Heißt?

Immer nur ein Lied an das nächste reihen. Ich habe nie gemixt, wie das DJs sonst machen. Deshalb: Nein, das vermisse ich nicht.

Vor kurzem haben Sie verkündet, ein Start-up zu gründen, bei dem man sich Schafe ausleihen kann. Auch wenn das nur ein Aprilscherz war: Wie sehr liegt Ihnen Umwelt- und Naturschutz am Herzen?

In unserer Familie ist das ein ganz großes Thema, es gibt keinen Tag, an dem wir nicht darüber sprechen. Ich bin schon länger vegetarisch unterwegs und versuche mich auch am Veganismus, aber bei mir hapert’s immer beim Käse, den ich so sehr mag. Ich glaube aber, sich dessen bewusst zu sein, was man isst, wie man lebt, was man macht, ist wichtig. Es muss nicht immer der totale Verzicht sein, aber hier und da ein bisschen weniger, schadet nicht. Ich hoffe, das wird auch für andere ein immer größeres Thema.

Dieses Interview ist zuerst in der „Leipziger Volkszeitung“ erschienen.