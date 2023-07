„Absoluter Unsinn“: Kevin Spacey weist weitere Anschuldigungen zurück

Im Prozess um sexuelle Belästigung gegen Schauspieler Kevin Spacey hat der Angeklagte am Freitag weitere gegen ihn erhobene Vorwürfe zurückgewiesen. Er bestritt in der Befragung durch die Staatsanwältin, dass es sein „Markenzeichen“ bei der Anmache gewesen sei, Männern in den Schritt zu fassen. Dabei reagierte er zunehmend gereizt.

Vier Männer werfen dem heute 63-jährigen Spacey bei dem Prozess in London sexuelle Übergriffe in den Jahren zwischen 2001 und 2013 vor, als er am Old Vic Theatre überwiegend als künstlerischer Direktor tätig war. Der zweimalige Oscar-Preisträger hat in zwölf Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert. Der Prozess dürfte noch zwei Wochen dauern. Im Fall einer Verurteilung droht Spacey eine Haftstrafe.

Vor Gericht kam es am Freitag zu einem hitzigen Wortgefecht zwischen Spacey und Staatsanwältin Christine Agnew, die ihn zu Vorwürfen befragte, er habe einen Mann bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in einem Theater hinter der Bühne begrapscht. „Absoluter Unsinn“, erwiderte Spacey und nutzte dafür den englischen Begriff „bollocks“, umgangssprachlich zugleich eine Bezeichnung für Eier oder Hoden. „Ja, genau dort haben Sie ihn gepackt“, reagierte Agnew. „Wirklich?“, fragte Spacey und blickte Richter Mark Wall an. „Hat er mich beschuldigt, ihn an den Eiern gepackt zu haben?“ Nach Aufforderung Walls, sich dazu zu äußern, sagte Spacey: „Das habe ich nicht.“

Vier Männer klagen gegen Spacey

Es war für Spacey vor Gericht der zweite Tag im Zeugenstand. Er sagte aus, dass er drei der ihn beschuldigenden Männer nie sexuell angegriffen habe, zwei von ihnen hätten einvernehmliche Begegnungen mit ihm gehabt. Er bezeichnete die Anschuldigungen eines vierten Mannes, er habe ihm in den Schritt gegriffen, als „ungeschickte Anmache“ seinerseits. Es sei ein unangemessener erster Schritt gewesen, sagte Spacey, es habe sich aber um eine zarte Berührung gehandelt.

Staatsanwältin Agnew sagte, tatsächlich sei dies aber seine Vorgehensweise gewesen. Sie warf ihm vor, seinen Status als „Goldjunge der Londoner Theaterszene“ ausgenutzt zu haben. Er habe gewusst, dass seine Opfer wohl nicht an die Öffentlichkeit gehen würden. Spacey sagte dazu, er habe seine Position lediglich dazu genutzt, dem Theater wieder zu seinem früheren Glanz zu verhelfen.

