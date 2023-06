Staatsanwältin: Kevin Spacey tyrannisierte andere Männer sexuell

London. Im Prozess gegen den Schauspieler Kevin Spacey hat die Anklage dem 63-Jährigen grobe sexuelle Übergriffe gegenüber einer ganzen Reihe von Männern vorgeworfen. Spacey sei „ein Mann, der persönliche Grenzen oder Distanz nicht respektiert, ein Mann, dem es offenbar Freude bereitet, anderen das Gefühl zu geben, machtlos zu sein und sich unbehaglich zu fühlen“, sagte Staatsanwältin Christine Agnew am Freitag in ihrem Eröffnungsplädoyer. „Seine bevorzugte Angriffsmethode war offenbar, anderen Männern aggressiv in den Schritt zu fassen.“

Die vier Männer, die Spacey in dem Prozess in London sexuelle Übergriffe vorwerfen, hätten einander nicht gekannt, aber alle das Pech gehabt, die Aufmerksamkeit des Filmstars auf sich zu ziehen, sagte Agnew.

Spacey droht bei Verurteilung Haftstrafe

Spaceys Anwalt Patrick Gibbs sagte, der Schauspieler bestreite, dass es zu nicht einvernehmlichen Handlungen gekommen sei. Die Geschworenen sollten sich während des Prozesses fragen, welcher der vermeintlichen Vorfälle erfunden oder verzerrt worden sei. Sie würden Wahrheiten, Halbwahrheiten, bewusste Übertreibungen und Lügen zu hören bekommen, sagte Gibbs.

Spacey hat alle Vorwürfe zurückgewiesen, die sich auf einen Zeitraum zwischen 2001 und 2013 beziehen. Spacey lebte damals zumindest teilweise in Großbritannien, von 2004 bis 2015 war er künstlerischer Direktor am Old Vic Theatre in London. Im Falle einer Verurteilung droht Spacey eine Haftstrafe. Bei einem Freispruch hofft er auf eine Wiederbelebung seiner Karriere, die nach Vorwürfen komplett zum Stillstand gekommen war. Der einstige Star der Serie „House of Cards“ war zuletzt im Oktober in New York in einem weiteren Prozess freigesprochen worden.

Diese Gerichtsskizze von Elizabeth Cook zeigt Kevin Spacey (l), Schauspieler aus den USA, vor dem Southwark Crown Court während er Christine Agnew, Staatsanwältin, zuhört. © Quelle: Elizabeth Cook/PA Wire/dpa

Der zweimalige Oscar-Gewinner („American Beauty“, „Die üblichen Verdächtigen“) erschien am Freitag mehr als zwei Stunden vor Beginn des Prozesstages am Gericht. Er betrat den Gerichtssaal mit einem großen Ordner unter dem Arm. Der Prozess gegen ihn soll vier Wochen dauern.

