Kida Khodr Ramadan nimmt Auszeit: „Nicht mehr der Mensch, der ich sein möchte“

Durch die Serie „4 Blocks“ ist Kida Khodr Ramadan zum Star im deutschen Kino und Fernsehen geworden und arbeitete seitdem in zahlreichen Projekten mit. Doch jetzt wird es dem Schauspieler zu viel: Er kündigt via Instagram eine Auszeit an. „In den letzten Jahren habe ich viele schöne Momente, Erfolge und Menschen erleben dürfen“, schreibt er dort in einem Statement. „All diese positiven Erfahrungen kamen dadurch zustande, dass ich nonstop an neuen Projekten gearbeitet habe.“

Doch dabei habe er vergessen, „nach links und rechts zu schauen“, führt Ramadan aus, „und habe Menschen, Situationen und Gefühle nicht mehr richtig wahrgenommen“. Er bezeichnet sich selbst als überarbeitet. Er habe erkannt, „dass ich nicht mehr der Mensch bin, der ich sein möchte“. In der angekündigten Auszeit wolle er zur Ruhe kommen und sich ehrlich reflektieren.

Ramadan will Vorbild für seine Kinder sein

„Dabei werde ich mich auch unterstützen lassen“, kündigt der Schauspieler an. Wie genau, führt er nicht aus. Sein Ziel: „Ich möchte ein gutes Vorbild für meine Kinder und alle anderen sein.“ Deshalb wolle er hart an sich arbeiten, „um gestärkt zurückzukommen und gemeinsam mit euch positive Dinge zu erschaffen“.

Der Schauspieler, der bereits den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis gewann, war zuletzt etwa in der Comedy-Serie „German Genius“ zu sehen.

