Kim Kardashian zeigt Gemälde von Tochter North

Los Angeles. Kim Kardashian ist voll des Lobes für ihre Tochter North. Auf X, früher bekannt als Twitter, zeigte die 42-Jährige ein Bild ihrer Ältesten. Darauf zu sehen: ein Sonnenuntergang am Meer. Der Stil des Gemäldes erinnert an den eines berühmten US-amerikanischen Malers.

„North hat an dieser Landschaft mit Sonnenuntergang seit ein paar Wochen gearbeitet, und es ist so wunderschön geworden. Ich bin so stolz auf mein Baby“, schrieb sie. Dazu postete der Reality-Star ein Foto des Werkes. Das Bild zeigt eine Leinwand, die auf einer Staffelei steht. Darauf zu sehen ist eine Landschaft – der Blick auf das Meer bei Sonnenuntergang. Die Szenerie ist in zarten Tönen wie Lila, Rosa und Pink gehalten. Das Gemälde erinnert an die Werke des US-Malers Bob Ross.

Es ist nicht das erste Mal, das Kardashian ein Bild ihrer Tochter zeigt. Vor rund zwei Jahren veröffentlichte sie ebenfalls eine in Öl gemalte Landschaft, die aus deren Pinsel stammen sollte. Damals kamen in den sozialen Netzwerken jedoch Zweifel auf, denn das Bild wirkte ebenfalls recht professionell. „Die Tatsache, dass Kim Norths Unterschrift mit Photoshop eingefügt hat – (…) sie hat das nicht gemalt“, meinte damals ein Nutzer bei Twitter.

Kim Kardashian wehrte sich gegen die Vorwürfe. Sie gab ein langes Statement in einer Instagram-Story ab und schrieb: „Spielt nicht mit mir, wenn es um meine Kinder geht.“ Dieses Mal bekam die stolze Mutter in den sozialen Netzwerken hingegen wenig Kritik zu hören. Viele User lobten das Bild der Neunjährigen. „Das ist wunderschön. Ich würde es kaufen“, schrieb eine Userin.

North ist die älteste Tochter des Reality-Stars. Sie stammt aus der mittlerweile geschiedenen Ehe mit dem umstrittenen US-Rapper Kayne West.

RND/ag