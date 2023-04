Hamburger Kiezgröße Klaus Barkowsky stirbt mit 69 Jahren

Kostenfrei bis 17:26 Uhr lesen

Saisonbilanz

Die Schach-Welt blickt zur Weltmeisterschaft in Astana, doch auch in Kiel geschieht an den königlichen Brettern Märchenhaftes. Der SK Doppelbauer setzt auf die Jugend und ist künftig in allen Top-Ligen vertreten. Wagen die SK-Frauen als Zweitliga-Meister den Sprung in die Erste Bundesliga?