Der König fährt Bahn: „Tschuldigung, hatten Sie hier reserviert?“

König Charles III. und Camilla sitzen in einem ICE der Deutschen Bahn am Berliner Hauptbahnhof. Mit dem Zug sind der britische König und seine Gemahlin zum Abschluss ihrer dreitägigen Deutschlandreise nach Hamburg gefahren.

Berlin. Für die letzte Station des gemeinsamen Staatsbesuchs in Deutschland sind König Charles III. und Ehefrau Camilla mit einem regulären ICE nach Hamburg gereist. Im ersten Zugwagen war das Königspaar unterwegs – mit regulärer Reservierung.

Ganz sichergehen wollte die Deutsche Bahn aber trotzdem und fragte selbstironisch in einem Tweet nach. „Tschuldigung, hatten Sie hier reserviert?“, schrieb die Bahn auf einem ihrer offiziellen Twitter-Accounts.

Twitter-Nutzer sind begeistert

Auch andere Twitter-Nutzer konnten sich Kommentare zu der ungewöhnlich gewöhnlichen Bahnreise der Royals nicht verkneifen. Der Spott galt dabei aber vielmehr der Deutschen Bahn als den Royals. Das Satireportal „Postillon“ schrieb beispielsweise, dass der König seinen Platz freigeben musste, weil er keine Reservierung gehabt habe.

„Fürs authentische Bahnerlebnis fehlt noch ein Rentner, der sich im Wagen geirrt hat, aber fest glaubt, den Platz von Majestät reserviert zu haben“, scherzte ein Twitter-Nutzer.

Ein anderer bemängelte mit einem Augenzwinkern, dass die königliche Familie einen besseren Service bekam als normale Reisende. „Und ich habe im Bord-Bistro nie so eine schicke Teekanne bekommen. Was muss ich dafür tun?“, schrieb er.

Auf ein wenig Luxus konnten die Royals in der Tat nicht verzichten: In einem Video, das die Königsfamilie auf Twitter teilte, sieht man Charles und Camilla in einem abgetrennten Abteil der 1. Klasse – tatsächlich war sogar der komplette Wagen 1 für das Königspaar und Begleitung abgesperrt. Ganz unter die Bahnfahrenden wollten sie sich also nicht mischen.

