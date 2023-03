Charles und Camilla in Deutschland: Das ist ihr Programm in Berlin, Brandenburg und Hamburg

Berlin. Der Staatsbesuch des britischen Königs Charles III. kommende Woche wird aus Sicht von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die vielen Facetten der Freundschaft beider Länder betonen. Das am Donnerstag offiziell veröffentlichte Programm für Charles und Königsgemahlin Camilla spiegele „Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“, erklärte das Präsidialamt. Zentrale Themen sind die gemeinsame Geschichte, Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Charles war bereits mehr als 30-mal in Deutschland, bislang allerdings immer als Prinz.

Empfang und Staatsbankett in Berlin

Charles und Camilla werden am Mittwochnachmittag (29.3.) von Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender mit militärischen Ehren empfangen - ungewöhnlicherweise am Brandenburger Tor. Dort sollen Bürger Gelegenheit bekommen, sich den britischen König aus der Nähe anzuschauen. Anschließend lädt Steinmeier zu einem Empfang zum Thema Energiewende und Nachhaltigkeit ins Schloss Bellevue ein. Dort gibt es zudem ein Staatsbankett mit Reden von Charles und Steinmeier.

Abstecher ins Brandenburger Ökodorf

Sprechen wird Charles auch am Donnerstag im Bundestag, bevor er mit dem Bundespräsidenten das Ukraine-Ankunftszentrum im ehemaligen Berliner Flughafen Tegel besichtigt. Die beiden Staatsoberhäupter fahren dann ins brandenburgische Finowfurt und sprechen mit Soldatinnen und Soldaten des Deutsch-Britischen Pionierbrückenbataillons 130. Nachher besuchen sie das Ökodorf Brodowin und informieren sich über ökologische Landwirtschaft und Feuchtgebietsschutz.

Staatsbesuch endet in Hamburg

Der dritte und letzte Tag des Staatsbesuchs beginnt am Freitag in Berlin und führt Charles und Camilla dann per Zug nach Hamburg. In Begleitung von Steinmeier und Büdenbender besichtigen sie das Denkmal „Kindertransport - Der letzte Abschied“ und legen einen Kranz am Mahnmal St. Nikolai nieder - ein Gedenkort für die von britischen und amerikanischen Luftangriffen 1943 zerstörte Kirche St. Nikolai.

Vor dem Hamburger Rathaus, in dem sich das Königspaar ins Goldene Buch einträgt, gibt es den Angaben zufolge die Gelegenheit für ein Zusammentreffen mit Bürgerinnen und Bürgern. Am Nachmittag tauschen sich der Bundespräsident und der König während einer Bootsfahrt im Hafen mit Unternehmerinnen und Unternehmern zu den Themen grüne Energie und Hafenentwicklung in Hamburg aus. Gleichzeitig besuchen Elke Büdenbender und die Königin-Gemahlin die Rudolf-Roß-Grundschule, die bilingual auf Deutsch und Englisch unterrichtet. Der Staatsbesuch endet mit einem Empfang auf Einladung der Britischen Botschaft.

Krönung im Mai

Charles und Camilla sollen am 6. Mai gekrönt werden. Er ist der älteste Sohn von Königin Elizabeth II., die am 6. September 2022 verstarb. Die Monarchen haben in England offiziell keine politische Macht, ihre Aufgaben sind repräsentativer Natur. Trotz diverser Skandale stehen die Briten zu „ihren” Royals, die ein wichtiger Bestandteil englischer Identität sind. Das zeigt sich vor allem bei öffentlichen Anlässen wie königlichen Hochzeiten - oder eben der Trauer um Königin Elizabeth II. Tagelang standen die Menschen vor der Westminster Hall an, um sich von der Monarchin zu verabschieden. Dort wurde ihr Sarg aufgebahrt, die Schlange war zeitweise kilometerlang.

RND/dpa/dre