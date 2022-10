Königsgemahlin Camilla auf Kururlaub in Indien

Der royale Alltag hat es in sich. Königsgemahlin Camilla braucht anscheinend eine Pause und verbringt Medienberichten zufolge zehn Tage in einem exklusiven Zentrum für Ayurvedatherapie in Indien. König Charles bleibt derweil in Großbritannien.

Die britische Königsgemahlin Camilla macht Medienberichten zufolge einen Kururlaub in Indien ohne König Charles. Die 75-Jährige genieße zehn Tage lang Verjüngungstherapien in einem exklusiven Zentrum für Ayurvedatherapie, Yoga und Naturheilkunde mit Biobauernhof, Kapelle und Schwimmbad im südindischen Bengaluru, berichtete die „Times of India“ kürzlich unter Berufung auf Polizei- und Flughafenkreise. Sie sei mit Freunden und einer königlichen Schutztruppe unterwegs. Während ihres privaten Aufenthalts in Indien gebe es keine öffentlichen Termine. In dem Zentrum koste eine Nacht mindestens 42.900 Rupien (521 Euro), schrieb die britische „Daily Mail“.

Camilla ist seit dem Tod von Königin Elizabeth II. am 8. September Queen Consort (Königsgemahlin) und hatte in der Zeit viele Termine. Camilla und Charles haben das Zentrum schon früher zusammen besucht. Das Ayurvedazentrum präsentiert Fotos der beiden auf seiner Website. Charles hatte dort etwa vor knapp drei Jahren seinen 71. Geburtstag gefeiert. Das Zentrum schreibt, dass es helfe, das Gleichgewicht von Geist und Körper wiederherzustellen.

