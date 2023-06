Kourtney Kardashian und Travis Barker verraten das Geschlecht ihres Babys

„Das ist geil, was da abgeht“

Joey Kelly und Andreas Kieling nehmen an neuer „7 vs. Wild“-Staffel teil

Der Extremsportler Joey Kelly und der Tierfilmer Andreas Kieling werden als Zweierteam an der Youtube-Realityshow „7 vs. Wild“ teilnehmen. Das kündigte Survival-Profi Fritz-Meinecke in dem sozialen Netzwerk an. Kieling und Kelly kündigten an: „Wir wollen es den Youtubern jetzt mal richtig zeigen.“