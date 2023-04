﻿Die Zukunft der Monarchie: Ist das noch gut oder muss das weg?

London. Als König Charles III. im Rahmen seines ersten Staatsbesuches im neuen Amt am Brandenburger Tor ankam, zog eine kleine Geste viel Aufmerksamkeit auf sich. Ein Mann verlor seine Mütze und der Monarch reagierte ohne zu zögern, hob sie auf und gab sie ihm zurück. „Das war ganz toll“, schwärmte der Schaulustige.

Wie er empfanden viele Deutsche es als große Ehre, dass König Charles III. zuerst nach Berlin reiste, weil er wegen der chaotischen Verhältnisse in Frankreich anders als geplant nicht zuerst dorthin fuhr. Der 74-Jährige traf den richtigen Ton und erwärmte damit die Beziehung zwischen zwei Nationen, die nach dem Brexit deutlich abgekühlt war. Laut der „Times“ war es speziell die Mischung aus Tradition und Moderne, die überzeugte. Das Königshaus gilt als größter Trumpf Großbritanniens auf diplomatischer Ebene. Dies wurde bei dem Deutschland-Besuch überdeutlich.

Britische Royals kosten Briten jährlich mehr als 100 Millionen Euro

Gleichzeitig kosten der Monarch und seine Familie das britische Volk aktuell jedes Jahr mehr als 86 Millionen Pfund, das sind mehr als 100 Millionen Euro. Zu Buche schlägt dabei insbesondere die Instandhaltung diverser königlicher Anwesen. So sollen allein die Strom- und Heizkosten des Buckingham-Palasts jährlich umgerechnet mehr als 2,2 Millionen Euro betragen. Und: Die pompöse Krönung des Staatsoberhauptes Anfang Mai wird weitere Millionen verschlingen.

Da drängt sich eine Frage auf, die in Großbritannien vorwiegend von jüngeren Menschen immer häufiger gestellt wird: Wäre es angesichts der wirtschaftlichen Krisen und der steigenden Lebenshaltungskosten nicht längst Zeit, die Monarchie abzuschaffen?

Ein vererbter Titel

Kritiker des Königshauses reiben sich überdies daran, dass der Titel vererbt wird. In anderen Worten: Es ist reine Glückssache, ob ein Thronfolger dieser Rolle gewachsen ist oder eben nicht. Unter anderem deshalb solle der König durch ein gewähltes, demokratisches Staatsoberhaupt ersetzt werden, betont Graham Smith, Chef der Organisation Republic. Ähnlich wie der deutsche Bundespräsident wäre dieser dann freier und könne, anders als der König, die „Wünsche der Menschen vertreten und Politiker in Schach halten“. Diesem Anliegen will die Organisation im Rahmen einer großangelegten Demo zum Zeitpunkt der Krönung im Mai Ausdruck verleihen.

Die meisten Briten glauben an Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. Die Monarchie widerspricht aber eigentlich all diesen Werten. Graham Smith, Chef der Organisation „Republic“

„Die meisten Briten glauben an Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. Die Monarchie widerspricht aber eigentlich all diesen Werten“, so Smith. Auch für die britische Journalistin Eve Livingston symbolisiert die königliche Familie „unverdiente Privilegien und Ungleichheiten, die die britische Gesellschaft nach wie vor durchdringen“. Schließlich ist kaum eine Nation so besessen von Klasseneinteilung wie die britische. Der eigentliche Startvorteil der upper class, der Oberschicht, besteht dabei unter anderem in sozialen Beziehungen, bedingt durch die familiäre Herkunft.

Höchst fragwürdige Kapitel in Vergangenheit der Royals

Der Blick in die Vergangenheit der Royals enthüllt weitere höchst fragwürdige Kapitel. Schließlich steht das Königreich auch für die Ausbeutung zu Zeiten des British Empire. „Die Kronjuwelen bestehen hauptsächlich aus Steinen, die an verschiedenen Orten des einstigen Weltreiches gestohlen wurden. Die Königin trug sie und schlug nie vor, sie zurückzugeben“, betont die Historikerin Priya Satia. „Es gab keinen Moment, in dem die Monarchin dem Imperium den Rücken gekehrt und gesagt hat: ‚Nie mehr wieder‘ oder ‚Wir bedauern, Teil davon gewesen zu sein‘.“ Obwohl Elizabeth als Staatsoberhaupt nur begrenzt Einfluss nehmen kann, hätte sie sich äußern können. „Doch sie entschied sich dazu, zu schweigen“, sagte Satia.

Die 56 Mitgliedstaaten des Commonwealth, von denen 15 Charles III. als Staatsoberhaupt anerkennen, setzen sich zunehmend kritisch mit der Geschichte des Empire auseinander, erklärt Almuth Ebke, Historikerin zur britischen Geschichte der Gegenwart. Die königliche Familie findet jedoch keinen guten Umgang mit dieser Vergangenheit. Besonders umstritten waren die Bilder, die während der Karibikreise von Prinz William und Prinzessin Catherine im März 2022 entstanden.

Prinz William und Herzogin Kate im März 2022 in Jamaika - der Besuch zog einiges an Kritik mit sich. © Quelle: IMAGO/i Images

Da war etwa die Szene, in der begeisterte schwarze Kinder dem weißen Paar ihre Hände entgegenstreckten – durch einen Zaun. Fotos zeigten den Prinzen von Wales in einer strahlend weißen Uniform bei einer Militärparade, stehend in einem Land Rover. Die Inszenierung war unpassend, weil sie an die Kolonialzeit erinnert, betonten damals viele britische Medien.

Prinz Harrys Buch kam Kriegserklärung an das Königshaus gleich

Die Royals versuchen überdies, eine ideale Familie zu verkörpern, werden diesem Anspruch jedoch nur sehr bedingt gerecht. Prinz Harrys Buch „Spare“ (deutscher Titel: „Reserve“), welches im Januar erschien, kam einer Kriegserklärung an das Königshaus gleich. Darin beklagte er sich über die Atmosphäre im Palast. Auch William und Catherine wurden kritisiert, genauso wie König Charles und Königin Camilla, die er gar als „gefährlich“ bezeichnete.

Der Leser erhält den Eindruck, dass sich die Royals hauptsächlich für sich selbst interessieren. So sollen die Brüder offenbar eine geschlagene Woche lang einen völlig belanglosen Streit darüber geführt haben, ob Harry anlässlich seiner Hochzeit im Mai 2018 einen Bart tragen sollte oder nicht. Der 38-Jährige brach damit eine eiserne Regel der Windsors: Stillschweigen zu bewahren. Nach dem Motto: „Never complain, never explain“. Und er enthüllte, dass die Mitglieder des Königshauses eigentlich nicht besser sind als wir selbst, wie der Politologe Andrew Blick betont.

Auch Prinz Andrew fügt der Monarchie Schaden zu

Den größten Schaden fügt der Monarchie aktuell jedoch zweifelsohne Prinz Andrew zu, so Catherine Mayer, Journalistin und Autorin einer Charles-Biografie. Der Herzog von York hatte vor über einem Jahr ein Missbrauchsverfahren abgewendet, indem er sich mit der Klägerin, der US-Amerikanerin Virginia Giuffre, außergerichtlich geeinigt hatte. Die heute 39-Jährige warf ihm vor, sie als Minderjährige auf den Anwesen des mittlerweile verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein vergewaltigt zu haben – in London, New York und auf den Jungferninseln.

Wir wissen nicht, was Prinz Andrew getan hat. Was wir aber wissen, ist, dass die königliche Familie mit Jeffrey Epstein und dem ebenfalls bereits verstorbenen früheren BBC-Moderator Jimmy Savile gleich zwei verurteilten Sexualstraftätern nahestand. Catherine Mayer, Journalistin und Autorin einer Charles-Biografie

„Wir wissen nicht, was Prinz Andrew getan hat. Was wir aber wissen, ist, dass die königliche Familie mit Jeffrey Epstein und dem ebenfalls bereits verstorbenen früheren BBC-Moderator Jimmy Savile gleich zwei verurteilten Sexualstraftätern nahestand. Und das wirkt sich ganz klar auf den Ruf der Institution aus“, sagte Mayer.

Briten schwer getroffen vom Tod der Queen

Dennoch fasziniert die Monarchie. Wie viel sie den Briten bedeutet, zeigte sich nach dem Tod von Königin Elizabeth II. im September vergangenen Jahres. Auch Bürger und Bürgerinnen, die sich nicht als Royalisten bezeichnen würden, waren schwer getroffen. Tausende legten damals vor dem Buckingham-Palast Blumen und Briefe nieder oder standen stundenlang in einer Schlange, um sich von ihr an ihrem Sarg in Westminster Hall zu verabschieden.

Ihr Ableben war ein kollektiver Schock, den sich die sonst nicht zu Gefühlsausbrüchen neigenden Insulaner in den Tagen danach zu erklären versuchten. Der bekannte Radiomoderator Andrew Marr erzählte in einer Fernsehsendung, dass er bei der Nachricht von seinen Gefühlen überwältigt wurde, weil sie ihn an den Verlust seines Vaters erinnert habe.

Elizabeth II. gehörte nach 70 Jahren auf dem Thron zum Alltag

Über die Queen zu trauern, bedeutete auch, ihren Tod auf das eigene Leben zu beziehen, kommentierte Polly Toynbee von der britischen Tageszeitung „The Guardian“ damals. Elizabeth II. gehörte nach 70 Jahren auf dem Thron zum Alltag und dies gilt bis zu einem gewissen Maße nun auch für ihren Nachfolger, König Charles III.

Umfragen des Meinungsforschungsinstitutes YouGov zufolge war er im Sommer vergangenen Jahres nur bei 42 Prozent der Briten beliebt. Anfang dieses Jahres hatten 55 Prozent ein positives Bild von ihm. „Er hatte einen guten Start“, bestätigt Pauline MacLaran, Royal-Expertin an der Royal Holloway Universität in London. Während seine Mutter immer etwas distanziert gewirkt habe, präsentiere sich Charles nun „entspannter und offener, in gewisser Weise moderner“, sagte Craig Prescott, Experte für Verfassungsrecht. Wie lange diese Phase anhält, ist jedoch ungewiss.

Prinz Harry kommt ohne Meghan zur Krönung von König Charles Lange hat es Spekulationen gegeben: Kommen Prinz Harry und seine Frau zur Krönung von Charles III.? Jetzt ist klar, Prinz Harry wird ohne Meghan anreisen. © Quelle: dpa

Königshaus eng mit der britischen Demokratie verwoben

Für einen Fortbestand des Königshauses spricht laut der Historikerin Almuth Ebke auch, dass dieses historisch eng mit der britischen Demokratie verwoben ist. Das Parlament zieht einen Teil seiner Würde und Legitimität aus dem Königtum, etwa wenn der Monarch alljährlich feierlich das Parlament eröffnet.

Viele ehemalige Regierungschefs haben darauf verwiesen, was für eine unschätzbare Quelle die Queen als institutionelles Gedächtnis für das Regierungshandeln war. Historikerin Almuth Ebke

Obwohl der König überwiegend repräsentative Aufgaben übernimmt und nur wenig Handlungsspielraum hat, ist er politisch involviert. Zum Beispiel im Rahmen der wöchentlichen Treffen mit dem Premierminister. „Viele ehemalige Regierungschefs haben darauf verwiesen, was für eine unschätzbare Quelle die Queen als institutionelles Gedächtnis für das Regierungshandeln war“, betont Ebke. Mögen Rituale wie diese und pompöse Feierlichkeiten wie die Krönung auf den ersten Blick altertümlich, ja überholt wirken, sind sie laut MacLaran entscheidend.

Präsidialsystem würde nicht das gleiche Spektakel zulassen

Zeremonien wie jene anlässlich der Krönung „erinnern an die 1000-jährige Geschichte der Monarchie“. Ein Präsidialsystem würde nicht das gleiche visuelle Spektakel zulassen, das bei so vielen Menschen Emotionen wecke, sagt sie. Während sich die Welt wandelt, Premierminister und Premierministerinnen kommen und gehen, Wirtschaftskrisen zu schnellen Maßnahmen zwingen, Kriege die Welt erschüttern, steht der Souverän für „Stabilität und Kontinuität“, ist auf der Homepage des Palastes zu lesen.

Im Jahr 2020 hielt Elizabeth II. in der Hochphase der Pandemie eine Rede, die beim Volk unvergessen ist und es wohl auch bleiben wird. „Wir bekämpfen diese Krankheit gemeinsam“ und „wir werden uns wiedersehen“, sagte sie damals. Worte, die den Briten in dieser düsteren Zeit die Zuversicht gaben, durchzuhalten. „Für viele bedeutet die Monarchie etwas extrem Positives“, wie die Historikern Almuth Ebke betont. Sie spende in schwierigen Zeiten Trost. Das Königtum stabilisiert die Gesellschaft in unruhigen Zeiten.

König Charles III. spricht im Bundestag Der britische König Charles III. bedankte sich für die Anteilnahme beim Tod der Queen und würdigte Deutschlands Hilfe für die Ukraine. © Quelle: Reuters

Royals spielen nach wie vor große Rolle für Briten

Die Royals spielen zweifelsohne nach wie vor eine große Rolle für die Menschen in Großbritannien. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Ipsos ergab, dass ein Drittel der Bevölkerung auf die britische Geschichte und immerhin 28 Prozent auf die königliche Familie stolz sind.

Insbesondere unter älteren Menschen ist das Interesse an einer Republik gering. Jüngere sehen das jedoch anders. Laut YouGov sprechen sich drei Viertel der 18- bis 24-Jährigen für die Abschaffung des Königshauses aus oder stehen ihm zumindest gleichgültig gegenüber. Vieles spricht dafür, Charles III. vom Thron zu stoßen. Jetzt jedoch wird er erst einmal gekrönt.