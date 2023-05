Jubel, Proteste und eine Balkonzugabe: So erlebte London die Krönung von Charles

London. Fanfaren, Glockengeläut und Salutschüsse: Noch einen Tag vor der Zeremonie hatten die Truppen sowie König Charles III. und Königin Camilla die Rituale um die Krönung immer und immer wieder geübt. Am Samstag schließlich war es dann so weit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor den Augen von über 2200 Staatsgästen und der ganzen Welt bekam der Monarch auf dem über 700 Jahre alten Krönungsstuhl sitzend die Edwardskrone aufgesetzt. Mit 444 Edel­steinen besetzt und einem Gewicht von über zwei Kilo saß sie schwer auf seinem Haupt. Auch die Insignien seiner Macht, Zepter und Schwert, vermittelten dem König die Tragweite seines Amtes als Staatsoberhaupt und Diener des Volkes.

Es waren Szenen, die an die Krönung seiner Mutter Elizabeth. II vor knapp 70 Jahren erinnerten. Während der Monarch damals im Alter von vier Jahren von einer Tribüne aus der Krönung folgte, kniete sein Sohn Prinz William am Samstag nun vor ihm nieder, um dem Monarchen den Treueeid zu leisten. Dann stand William auf, berührte die Krone und küsste seinen Vater auf die Wange.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Entfremdung zwischen den Royals und Harry war nicht zu übersehen

Waren im Jahr 1953 bei der Zeremonie von Königin Elizabeth noch rund 8000 Menschen in der Abbey zu Gast, fiel Charles‘ Feier sichtbar kleiner aus. Die Gäste, darunter der britische Premierminister Rishi Sunak sowie US‑Sängerin Katy Perry, saßen nicht auf hohen Rängen, sondern auf Bänken in der Kathedrale. Wie damals verfolgten die Familienmitglieder die Krönung jedoch aus der Nähe. In der ersten Reihe saßen Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern, George, Charlotte und Louis.

Auch Prinz Harry war nicht weit von seinem Vater entfernt, jedoch einige Reihen hinter seinem Bruder, und auf der anderen Seite. Er war allein zur Krönung gekommen, ohne Meghan. Die Kameras fingen ihn selten ein, oft wurde sein Gesicht von einem auffällig ausladenden Hut von Prinzessin Anne verdeckt. Die Entfremdung zwischen den Royals und Harry, sie war auch an diesem Tag nicht zu übersehen.

Auch Prinz Andrew war zwar anwesend, wurde jedoch kaum gefilmt. Die heute 39‑jährige US‑Amerikanerin Virginia Giuffre warf ihm vor, sie als Minderjährige auf dem Anwesen des mittlerweile verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein vergewaltigt zu haben. Seitdem gilt der 63‑Jährige als Persona non grata.

Proteste gegen Krone und König

Doch nicht nur Probleme innerhalb der Familie wurden an diesem Tag sichtbar. Wie angekündigt, nutzte die Organisation Republic die Krönung, um ihr Missfallen an der Monarchie zum Ausdruck zu bringen. Die Demonstranten und Demonstrantinnen, erkennbar durch ihre gelben Schilder, Fahnen und T‑Shirts, postierten sich unter anderem am Trafalgar Square entlang der Prozessionsroute.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich habe ihn nicht als Staatsoberhaupt gewählt, niemand hat das. Und deshalb rufen wir heute: ‚Not my King‘“, sagte Jane Smeeth dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Dass sie dabei von anderen Menschen ausgebuht würde, störe sie nicht. „Das macht mir nichts aus. Das gehört ja dazu“, betonte die 57‑Jährige.

„Not my King“: Jane Smeeth ist Gegnerin der Monarchie und protestierte am Rande der Krönungszeremonie. © Quelle: Susanne Ebner

Die Met Police reagierte auf die Demonstrantinnen und Demonstranten am Samstag mit Maßnahmen, die die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch als „unglaublich alarmierend“ bezeichnete. So wurden Mitglieder der Gruppe festgenommen und Schilder konfisziert. „Die Personen wurden wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs festgehalten“, so die Met. Damit machte die Londoner Polizei offenbar zum ersten Mal von einem neuen Gesetz Gebrauch, welches ihnen erlaubt, Demonstrierende festzunehmen, falls sie die Prozession stören könnten.

Gutes Geschäft mit der Krönung

Während manche demonstrierten, sahen andere den Tag eher als Gelegenheit für ein gutes Geschäft. Der 27‑jährige Damian Bull verkauft sonst Fußballflaggen. Anlässlich der Krönung bot er auf der Prachtstraße The Mall jedoch Exemplare mit dem Antlitz des neuen Monarchen an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An der Zeremonie selbst sei er nicht wirklich interessiert. „Die jüngere Generation ist nicht so begeistert von Charles“, sagt er. Angesichts der Tatsache, dass der Monarch womöglich nur einige Jahre auf dem Thron sitzen wird, hält er die Veranstaltung auch für ziemlich teuer. „Es ist ja von 100 Millionen Pfund die Rede. Das ist sehr viel Geld.“ Der Palast hatte im Vorfeld betont, dass die Zeremonie schlichter gestaltet wurde. So nutze der Monarch etwa Roben und Gegenstände seiner Vorgänger, statt neue anfertigen zu lassen.

Gutes Geschäft: Damian Bull verkauft sonst Fußballflaggen. © Quelle: Susanne Ebner

Nur kurz war Charles nicht zu sehen

Während der Krönungszeremonie durchlief der König Rituale, deren Ursprung bis ins alte Israel zurückreichen. Zuschauer seien Zeugen einer Zeremonie geworden, die so gut wie nie jemand gesehen habe, weil die letzte Krönung so lange her sei, sagte David Olusoga, britischer Historiker, am Samstag. „Traditionen, die jahrzehntelang ruhten, wurden plötzlich wieder zum Leben erweckt. Das war wirklich beeindruckend.“

Das älteste Ritual war die Salbung. Dabei brachte der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, heiliges Öl auf die Hände und Stirn des Monarchen auf. Zu sehen war dies jedoch nicht. Denn König Charles verschwand hierzu hinter einem Baldachin. Darauf zu sehen war ein vom Wind verwehter Baum, ein Abbild eines über 250 Jahre alten Gewächses auf dem könig­lichen Anwesen in Windsor. In die Blätter waren die Namen der 56 Mitgliedsstaaten des Commonwealth aufgestickt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben den historischen Elementen unterschied sich die Zeremonie jedoch auch von jener von seiner Mutter Königin Elizabeth II. So trat unter anderem der Ascension Choir auf, ein Gospelchor, der speziell für die Krönung zusammengestellt wurde. Zudem war es das erste Mal, dass von Frauen komponierte Musik in der Krönungszeremonie zu hören war. Elemente der Modernisierung, die der Palast schon im Vorfeld der Feierlichkeiten in Aussicht gestellt hatte. Überdies wurde Camilla anders als Charles öffentlich gesalbt, das hatte es vorher noch nicht gegeben.

Zugabe auf dem Balkon

Nach der Zeremonie verließen Charles III. und Königin Camilla die Westminster Abbey und fuhren in der Golden State Coach unter Glockengeläut Richtung Palast. Auf ihren Gesichtern war in diesen Momenten auch etwas wie Erleichterung abzulesen. Bequem war die Fahrt vermutlich jedoch nicht. Das Gefährt wippte sichtbar über den Asphalt. Die Kutsche gilt als unbequem, weil sie keine Federung hat.

Am Rande der Prozessionsroute stand die 38‑jährige Stefana Sandu aus Hastings im Südosten Englands: „Wir wollten bei diesem Ereignis dabei sein und sind schon am frühen Morgen zur Prachtstraße Mall gekommen“, erzählte sie. Sie seien auch bei der Beerdigung von Königin Elizabeth II. in London gewesen. Diesmal sei aber weniger los. „Vielleicht liegt das daran, dass er noch neu Amt ist. Charles muss sich vielleicht erst noch beweisen.“

Stefana Sandu verfolgte die Krönung wie Tausende andere Schaulustige in London. © Quelle: Susanne Ebner

Als sich das Königspaar am Nachmittag dann schließlich auf dem Balkon des Buckingham-Palastes zeigte, jubelten ihnen die Menschen jedoch zu. Charles III. und Königin Camilla kamen sogar ein zweites Mal heraus, als Zugabe. Nach einem halben Jahr voller Proben ist die Krönung ohne größere Patzer über die Bühne gegangen. Die ganz großen Heraus­forderungen liegen jedoch wohl noch vor ihnen.