Krönung von König Charles: Motsi Mabuse darf Chor für die Zeremonie vorbereiten

„Sing For The King: The Search For The Coronation Choir“

Die Jurorin der RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“, Motsi Mabuse, darf dabei helfen, den Chor für das Krönungswochenende von König Charles III. zusammenzustellen. Wie die BBC berichtete, wird die 42-Jährige Tänzerin gemeinsam mit den Schauspielerinnen Rose Ayling-Ellis und Amanda Holden sowie dem Chorleiter Gareth Malone die 300-köpfige Gesangsgruppe auf das Ereignis vorbereiten.

Die vier Prominenten seien vor allem wegen ihrer „individuellen Fachkenntnisse“ ausgewählt worden, hieß es. Die einzelnen Chöre sollen gefordert und inspiriert werden, um „einen perfekten Auftritt“ hinzulegen. Der Coronation Choir setzt sich etwa aus einem Gebärdenchor, einem traditionellen Männerchor, einer Gruppe von Shanty-Sängern und der Londoner Feuerwehr zusammen.

Die Krönung auf Schloss Windsor findet am 6. Mai statt. Der Coronation Choir soll jedoch nicht direkt an der Zeremonie in der Londoner Westminster Abbey auftreten, sondern tags darauf bei einem Konzert in der Kirche. Die BBC-Doku „Sing For The King: The Search For The Coronation Choir“ wird schon am 5. Mai, im Rahmen der Krönungsberichterstattung der BBC, ausgestrahlt.

Prinz Harry kommt alleine zur Krönung

Motsi Mabuse, die auch im britischen Format „Strictly Come Dancing“ mitwirkt, hatte König Charles und seine Frau Camilla bereits Ende März beim Staatsbankett im Berliner Schloss Bellevue getroffen. Laut dem Nachrichtenportal „t-online.de“ seien die Royals Fans von „Stricly Come Dancing“ und schalteten regelmäßig ein.

Evgenij Voznyuk, Motsi Mabuse, König Charles III. und Camilla, Queen Consort (v.l.n.r.) am 29. März 2023 in Berlin © Quelle: Getty Images

Zur Krönung von Charles (74) und Camilla (75) werden zahlreiche Staatsgäste erwartet sowie Mitglieder der britischen Gesellschaft, die für besondere Leistungen ausgezeichnet wurden. Im Anschluss folgt eine Krönungsprozession in der goldenen Staatskutsche vor den Augen von Tausenden Schaulustigen.

Auch Prinz Harry wird an der Zeremonie teilnehmen, wie der Buckingham-Palast am Mittwoch bekannt gab. Seine Frau, Herzogin Meghan, werde allerdings nicht nach London reisen, teilte das Königshaus mit. Sie werde mit ihren Kindern in Kalifornien bleiben.

RND/sz