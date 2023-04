Lady Gaga, die Präsidentenberaterin

Sie ist eine millionenschwere Sängerin und Schauspielerin – und nun auch noch Vorsitzende eines Beratergremiums für den US-Präsidenten Joe Biden. Was Lady Gagas neue Funktion bedeutet und welche anderen Promis noch in dem Ausschuss sitzen, lesen Sie hier.

Man könnte meinen, Lady Gaga hätte schon alles erreicht. Sie wurde von der Tänzerin in Burlesqueshows der New Yorker Schwulenszene zu einer der bekanntesten Sängerinnen der Welt. Nebenbei ist die heute 37-Jährige auch noch Make-up-Unternehmerin und Schauspielerin, gewann 2019 den Oscar für den besten Filmsong und wurde bereits mit zahlreichen Grammys und Golden Globes ausgezeichnet. Von ihrem sozialen Engagement ganz abgesehen. Was will man mehr?

Für den Präsidenten arbeiten, so könnte die Antwort lauten. Denn das tut der Popstar nun auch noch. US-Präsident Joe Biden (80) hat die Sängerin zu einer der Vorsitzenden seines Beratungs­gremiums zu Fragen rund um Kultur und Gesellschaft gemacht. Lady Gaga, mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta, teilt sich die Führung des Ausschusses für Kunst und Geistes­wissenschaften mit dem oscarprämierten Film- und Theater­produzenten Bruce Cohen (61), der für Filme wie „American Beauty“ und „Silver Linings“ bekannt ist. Das teilte das Weiße Haus am vergangenen Donnerstag mit.

Bidens stargespickter Ausschuss

Und auch sonst ist der Ausschuss mit hochkarätigen US-Stars besetzt. Zu Mitgliedern des Gremiums, das den Einfluss der Kultur in zahlreichen Feldern innerhalb der Vereinigten Staaten fördern soll, zählen unter anderem die Schauspieler George Clooney (61) und Jennifer Garner, der Rockgitarrist und Grammy­gewinner Joe Walsh, die Fernseh­produzentin Shonda Rhimes und der Musiker Jon Batiste, der im vergangenen Jahr beim Staatsbankett im Weißen Haus zu Ehren des französischen Präsidenten Emmanuel Macron aufgetreten war. Mit dabei ist mit dem Demokraten Steve Israel aus New York zudem ein Ex-Mitglied des Kongresses. Sie alle eint ihr „ernsthaftes Engagement für Kunst und Geistes­wissenschaften“, wie es vom Weißen Haus heißt.

Doch was ist das für ein Ausschuss, den Lady Gaga nun leitet? Das Komitee setzt sich traditionell aus Künstlern, Museumsexperten, Akademikern und Wohltätern zusammen und berät den US-Präsidenten in kulturellen Angelegenheiten. Tsione Wolde-Michael, Exekutiv­direktorin des Gremiums, erklärte, der Beirat werde bedeutsame Arbeit leisten können, die positive Auswirkungen auf die Künste, Büchereien, Museen und öffentlichen Projekte im ganzen Land haben werde.

Viele der neuen Komitee­mitglieder haben schon früher mit Präsident Joe Biden zusammengearbeitet, darunter auch Lady Gaga. Bereits 2016 begleitete sie Biden im Rahmen der Kampagne „It’s on Us“ gegen sexuellen Missbrauch an US-Colleges. Außerdem sang sie 2021 bei seiner Vereidigung die Nationalhymne.

Unter Trump löste sich das Komitee auf

In der Mitteilung des Weißen Hauses werden neben Lady Gagas zahlreichen musikalischen und schauspielerischen Leistungen auch „ihre Philanthropie und ihr Engagement für die Rechte von LGBTQI+ und die psychische Gesundheit“ hervorgehoben. Sie habe sich im Laufe der Jahre „unermüdlich für die Gleichberechtigung eingesetzt“ und sei eine „ausgesprochene Verfechterin der psychischen Gesundheit“.

Das Komitee ist übrigens nicht neu, wurde nun aber neu aufgelegt. Gegründet worden war das President’s Committee on the Arts and Humanities bereits 1982 zur Beratung des Präsidenten in Kulturfragen. Doch 2017 löste es sich unter dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump auf – aus Protest gegen dessen lasche Reaktion auf einen rechtsextremen Aufmarsch in Charlottes­ville (Virginia) stiegen 16 von 17 Mitgliedern aus. Und Trump suchte sich keine neuen Mitglieder.

RND/hsc/dpa/AP