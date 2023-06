Lana Del Rey kommt beim Glastonbury-Festival zu spät – Veranstalter dreht Mikrofon ab

Glastonbury. Zum Glastonbury-Festival in Westengland präsentieren sich jedes Jahr zahlreiche Stars auf der Bühne. So auch die Sängerin Lana Del Rey (38), die am späten Samstagabend ihren Auftritt hatte. Dieser ging jedoch kürzer als geplant, die Musikerin war zu spät - wegen eines trivialen Grundes.

Rund eine halbe Stunde ließ Del Rey die laut BBC etwa 120.000 Musik-Fans warten. Statt um 22.30 Uhr trat sie erst gegen 23 Uhr auf die Bühne, wie die britische „Daily Mail“ berichtete. Sie war der letzte Act des Tages und sollte bis Mitternacht spielen. Genau dann endete auch ihr Auftritt, obwohl sie laut Bericht eigentlich noch sechs Songs spielen wollte - darunter auch ihr großer Hit „Video Games“ von 2011.

Lana Del Rey: „Es tut mir leid, meine Frisur hat so lange gedauert“

Wegen der strengen Lautstärke-Bestimmungen in Glastonbury darf nach Mitternacht kein Ton mehr durch die Boxen schallen, so drehten die Veranstalter einfach ihr Mikrofon ab. Die 38-Jährige dirigierte daraufhin von der Bühne das Publikum zu „Video Games“. Kurz darauf führten Security-Mitarbeiter die Musikerin ab.

Zu Beginn ihres Auftritts entschuldigte sich Del Rey für ihr Zuspätkommen und nannte auch den Grund: „Ich bin so verdammt spät dran, dass sie mein Set abbrechen könnten. Es tut mir leid, meine Frisur hat so lange gedauert“, erklärte sie. Sogar während des Auftritts kam eine Stylistin auf die Bühne, die weiter an Del Reys Frisur arbeitete. Die 38-Jährige kündigte an, durch ihre Performance „eilen“ zu wollen. Geschafft hat sie es bis Mitternacht dennoch nicht.

Eine Stylistin arbeitet während des Auftritts von Lana Del Rey an ihren Haaren. © Quelle: IMAGO/Avalon.red

Berichten zufolge soll sich die Sängerin zuvor geärgert haben, dass sie - entgegen einer früheren Ankündigung - nicht als Headliner auf der Hauptbühne angekündigt war. Ob das ebenfalls mit ihrem Zuspätkommen zusammenhängt, ist unklar.

Elton John verabschiedet sich von britischem Publikum

Zum Abschluss des Glastonbury-Festivals trat am Sonntagabend Superstar Elton John (76) auf. Der britische Popstar verabschiedete sich mit einem gefeierten Auftritt von seinen Fans in England. „Das ist ein ganz besonderer und emotionaler Abend für mich, weil es der letzte Auftritt in England sein könnte“, sagte der 76-Jährige an die Festival-Besucher gewandt. Elton John bedankte sich für „52 Jahre wunderbarer Liebe und Loyalität“ und rief den jubelnden Fans zu: „Ich werde euch nie vergessen.“

Elton John beim Glastonbury-Festival in Westengland. © Quelle: IMAGO/PA Images

Elton John spielte eine ganze Reihe seiner großen Hits wie „Rocket Man“, „Don‘t Let The Sun Go Down“ und „Candle In The Wind“. Er will in diesem Sommer seine durch die Pandemie teilweise verzögerte Abschiedstournee „Farewell Yellow Brick Road“ mit einem Konzert in Stockholm beenden. Anfang Juli wird er unter anderem noch für zwei Auftritte in Zürich erwartet. Er hatte angekündigt, danach kürzer treten zu wollen, um mehr Zeit mit seinem Mann David Furnish und den beiden Söhnen verbringen zu können.

Zu den großen Stars beim diesjährigen Glastonbury-Festival gehörten unter anderem auch Cat Stevens/Yusuf, die US-Rockband Blondie, das frühere Nirvana-Mitglied Dave Grohl, die US-Rockband Guns‘n‘Roses und Sänger Lewis Capaldi.

