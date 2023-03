Laura Müller: Wie Michael Wendler ihre Karriere beendete

Ein Produkt in die Kamera halten, ein paar nette Worte, ein Lächeln, ein Link - und dafür Tausende von Euro verdienen. So sah das Leben von Laura Müller einst aus. Doch davon ist nichts mehr übrig. „Sie ist verbrannt“, sagt Hendrik Unger, Gründer der Social-Media- und Marketingagentur „36grad Kreativagentur“. Der Grund: Ihr Ehemann Michael Wendler und ihr hartnäckiges Schweigen zu seinen Verschwörungstheorien.

Die letzte Kooperation, mit einem schwedischen Hersteller für Babyprodukte, scheiterte nach wenigen Tagen, nachdem das Unternehmen allerlei Nachrichten und Kommentare auf Instagram einstecken musste. Wie können sie es wagen, mit Laura Müller zu werben, der Frau, die ihren Babybauch auf Onlyfans verkauft?

Selbst RTL distanzierte sich wegen Wendler-Doku von RTL 2

Der Deal platzte genau wie der mit RTL 2. Dort sollte das Paar sein TV-Comeback feiern, kurz nachdem der Wendler bekannt gab, seinen Telegram-Kanal zu schließen und mit scheinheiligen Ausreden versuchte, seine Aussagen der vergangenen zwei Jahre irgendwie weniger absurd klingen zu lassen. Der geläuterte Mann, die hübsche junge Schwangere - perfekt für eine Reality-Doku auf RTL 2.

Das Publikum sollte das Ende der Schwangerschaft und die Geburt des ersten gemeinsamen Kindes begleiten. 500.000 Euro sollten die beiden laut Medienberichten dafür kassieren. Nur: RTL 2 machte sich mit dem Vorhaben keine Freunde, nebst dem Muttersender RTL distanzierten sich auch sendereigenen Promis wie Carmen und Robert Geiss. Nach zwei Tagen war die Idee vom Tisch, noch ehe die Planung so richtig angefangen hatte.

Laura Müller: An der Seite von Michael Wendler wurde sie zum Star

An der Seite ihres heutigen Mannes, Schlagersänger Michael Wendler, begann die Karriere der damaligen Schülerin Laura Müller. Im Januar 2019, nach einigen gemeinsamen Monaten, machten die beiden ihre Beziehung öffentlich. Sie war 18, er 46, das Medieninteresse am neuen It-Paar riesig. Sie tingelten durch Reality-Formate wie „Goodbye Deutschland“ und „Das Sommerhaus der Stars“ und aus der Schülerin wurde eine Influencerin, die die Schule ein Jahr vor dem Abitur verließ, um mit ihrem Mann in die USA zu ziehen und Vollzeit-Star zu werden.

Nacktfotos im Playboy folgten, die die Verkaufszahlen des Magazins mal eben verdoppelten (im Vergleich zum Vorjahresmonat), dann eine Teilnahme bei der quotenstarken RTL-Show „Let‘s Dance“. Im Frühjahr bekam das Paar bei RTL Plus (damals TV Now) eine eigene Reality-Sendung: „Laura und der Wendler - total verliebt in Amerika“, im Frühsommer folgte „Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet!“. Mitte 2020 hatte sie fast 650.000 Followerinnen und Follower auf Instagram - Experten gehen davon aus, dass sie einen Betrag in mittlerer sechsstelliger Höhe nur durch Werbung einnahm - pro Jahr.

Die schöne Laura an der Seite des deutlich älteren, aber erfolgreichen Sängers, war die meist gesuchte deutsche Persönlichkeit bei Google im Jahr 2020, sie kam auf Rang vier nach US-Präsident Joe Biden, Ex-Briten-Premier Boris Johnson und Nordkoreas Diktator Kim Jong Un - und noch vor ihrem Mann Michael Wendler, der Platz 5 belegte. Laura Müller schickte sich an, eine der bekanntesten Deutschen zu werden, ohne ein besonderes Talent - zumindest keines, das offensichtlich gewesen wäre. Mit Werbung verdiente sie ein Vermögen, nach kurzer Zeit gar mehr als ihr Mann, hieß es in der Presse.

Michael Wendlers Karriereaus begann mit einer Instagram-Story

Doch es kam alles anders. Denn 2020 war auch das Jahr der Corona-Pandemie - und das Jahr, in dem Michael Wendler abdrehte. Mit in den Abgrund nahm er seine heute 22 Jahre alte Frau. Es waren nicht die kleinen öffentlichen Streitereien, etwa, als Laura Müller nach der standesamtlichen Hochzeit seinen Nachnamen annahm - den Geburtsnamen seiner ersten Frau Claudia Norberg, sorgten für erste Schatten im Paradies. Und auch nicht, als Wendler wegen Beihilfe zum Vereiteln der Zwangsvollstreckung vor Gericht erscheinen sollte (und wegen nicht Auftauchens kurzzeitig mit Haftbefehl gesucht wurde).

Es war eine Botschaft auf Instagram, die die Karriere der beiden beendete. Michael Wendler, damals an der Seite von Dieter Bohlen Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“, stieg aus der Sendung aus, offenbar ohne RTL vorher zu informieren. Als Grund gab er an, dass die Bundesregierung wegen der „angeblichen Corona-Pandemie“ und der Maßnahmen „grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz“ zulasse und sich TV-Sender, auch RTL, mitschuldig machen würden, weil sie gleichgeschaltet seien.

Michael Wendler wird Verschwörungstheoretiker - und Laura Müller schweigt

Es war das Ende von Michael Wendlers erster Karriere, der des Schlagerstars und Reality-Promis, und der Anfang seiner zweiten Karriere, der als Vorzeige-Verschwörungstheoretiker auf Telegram. Es war jene Instagram-Story, in der er seinen Kanal ankündigte, um „zensurfrei Meinungen“ zu verbreiten.

Was folgte, ist bekannt: Werbepartner, zu dieser Zeit etwa Kaufland mit einer sechsstelligen Summe, wendeten sich vom Wendler ab, RTL sagte die geplante Hochzeits-Doku ab und ein Gros der Öffentlichkeit verachtete den damals 48-Jährigen. Mit der Zeit eskalierte der Telegram-Kanal, der Wendler verbreitete unter anderem Hass gegenüber Jüdinnen und Juden. Und immer an seiner Seite, wenngleich schweigend: Laura Müller.

Durch Michael Wendlers Schwurbeleien: Laura Müller verliert „nahezu alle“ Werbepartner

Binnen kürzester Zeit verlor sie, so teilte Michael Wendler es damals noch selbst auf Instagram mit, „tatsächlich nahezu alle ihre Firmen“, denn „nahezu alle“ hätten sich distanziert, „und das kann ich wirklich nicht verstehen.“ Wenn ein Mann eine Bank ausraube, müsse die Ehefrau auch nicht ins Gefängnis, sagte er. „Unanständig“ sei das, was mit ihr passiere, denn: „Laura ist ein eigenständiger Mensch, Laura hat eine eigene Meinung“, seine Frau sei „völlig unpolitisch.“

Schon damals prophezeite der gemeinsame Manager Markus Krampe, der kurze Zeit später hinschmiss: „Ich glaube, das ist ihr Karriereende.“ Immerhin, die beiden waren nicht mehr nur als Individuen eine Marke, vor allem waren sie es als Paar. Sie traten immerzu als Paar auf, es gab den Wendler nicht mehr ohne Laura und die Laura nicht mehr ohne den Wendler. Sie schwieg zur Pandemie, zu den Theorien ihres Mannes - aber von außen wurde das Schweigen zur Position: Sie kritisierte ihn nicht, sie distanzierte sich nicht. PR-Expertin Janine Griffel sagte über mögliche Werbedeals bereits damals zum RND: „Wir würden es als russisches Roulette bezeichnen und unseren Kunden davon abraten.“

Geplante RTL-2-Doku: Reaktionen zeigen die Verachtung für Laura Müller und Michael Wendler

Rund zwei Jahre später sind die beiden wieder zurück. Erst gab es Babynews auf Instagram. Dann einen Versuch von RTL 2, die beiden zu rehabilitieren. Doch binnen Stunden unterschrieben Tausende Menschen eine Petition gegen die beiden in einem neuen Fernseh-Format. „Die Reaktionen zeigen, was die Bevölkerung von den beiden hält“, sagt Unger. Und das sei auch ein Signal für mögliche Werbepartner, die wieder mit den beiden geliebäugelt hätten. „Für Unternehmen ist das schwierig, sie ist durch sein Verhalten befleckt“, so der Experte. Firmen würden es vermeiden wollen, dass über soziale Medien zum Boykott aufgerufen wird, nur, weil Laura Müller das Produkt bewirbt. „Da setzt sich keiner in die Nesseln.“

Als Laura Müllers Einnahmequelle wegbrach, startete sie einen Kanal auf „Only Fans“, einer Plattform, die eher für sehr freizügige Videos bekannt ist. Anders als bei Instagram, wo sie pro Werbepost Geld erhielt, sind es nun Fans, die ein Abo abschließen, um sich Bilder anzuschauen. Sie posierte im kurzen Kleidchen, im Lack- und Leder-Outfit und seit einigen Wochen vermarktet sie ihren Babybauch exklusiv auf „Only Fans“. „Sie hat durchaus Möglichkeiten, noch Geld in der Öffentlichkeit zu verdienen. Aber durch ihr Image wird es mit seriösen Werbepartnern schwierig“, sagt Unger.

Laura Müller wirbt auf Instagram für rechten Kopp-Verlag

Michael Wendler rutschte immer tiefer in die Verschwörungstheorie-Szene, und auch Laura Müller orientierte sich daran. Die heute 22-Jährige warb für Produkte des Kopp Verlags, der nicht nur pseudowissenschaftliche, verschwörungstheoretische und rechtspopulistische Titel vertreibt, sondern auch Produkte wie Seifen und Saatgut. „Das reitet sie alles weiter rein“, sagt Unger. Auch wenn sie sich selbst nie zu Corona geäußert habe, werde sie „öffentlich verachtet, weil sie für die gleiche Gesinnung wirbt.“

Das Image ist ein wichtiges Gut für Marken - mit einer wie Laura Müller ginge jedes Unternehmen ein Risiko ein. „Brandmanager lassen da nichts rankommen“, sagt Unger. Die Gesellschaft fordert Haltung von Firmen, nicht nur Marketing. Das Image von Marke zu Werbepartner und umgekehrt wird auf den jeweils anderen projiziert - für viele Unternehmen ist Laura Müller ein No Go geworden, weil sie nicht in die Nähe zu Verschwörungsmythen und Antisemitismus gerückt werden wollen. Nur Firmen, die kein Image zu verlieren hätten, könnten für die junge Frau aus Sachsen-Anhalt noch infrage kommen, glaubt der Experte: kleine unabhängige Firmen aus dem Ausland, Firmen, die für Glücksspiel, Abnehm-Produkte oder Handyspiele stehen.

So lange sie mit Michael Wendler zusammen sei, so lange sie als Paar auftreten und sie sich nicht öffentlich von ihm distanziere, stehe es nicht gut um ihre Karriere als Influencerin, meint Unger. Dass sie nach wie vor zu ihrem Mann stehe und seine Aussagen nicht öffentlich kritisiere, sei eben „nicht neutral wie die Schweiz“, wie sie einmal sagte, sondern eine Position. „Sie hängt mit drin, eine Rückkehr ist ausgeschlossen, so lange sie an seiner Seite ist.“ Aber selbst im Falle einer Trennung: „Ganz bereinigen ließe sich ihr Ruf wohl nicht mehr.“ Immerhin: Der Playboy teilte bereits mit, Interesse an einem neuen Shooting zu haben, sollte sich das Paar trennen.