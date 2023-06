Laura Papendick und Alexander Hindersmann sind Eltern geworden

TV-Moderatorin Laura Papendick und ihr Lebensgefährte Alexander Hindersmann sind Eltern geworden. Am Freitagabend veröffentlichte das TV-Pärchen ein Foto seines Kindes im schwarzen Strampler und weißen Söckchen bei Instagram. „Herzlich willkommen in unserer Welt, kleines Wunder. Wir sind einfach schockverliebt“, schreibt Hindersmann. Papendick und Hindersmann sind seit dem 12. August 2021 ein Paar. Sie machten ihre Beziehung genau ein Jahr später an ihrem Jahrestag öffentlich.

Beide sind damit zum ersten Mal Eltern geworden. Im Februar hatte das Paar bekannt gegeben, dass es ein Kind erwartet. „Wenn aus Liebe Leben wird. Die Vorfreude ist riesig“, schrieb Hindersmann damals zu einem Video, in dem das Paar stolz ein Ultraschallbild präsentiert.

Hindersmann gewann die Show „Bachelorette“, Papendick Medaillen

Alexander Hindersmann wurde durch seine Teilnahme bei der RTL-Show „Die Bachelorette“ im Jahr 2018 einem größeren Publikum bekannt. Er eroberte das Herz von Nadine Klein (37) und ging als Sieger aus der Staffel hervor. Die Beziehung zerbrach kurz nach der Ausstrahlung. Hindersmann arbeitet als Personal Trainer und Ernährungsberater.

Laura Papendick studierte Sportjournalismus in Köln und startete 2015 ihre Reporterkarriere bei Sky Deutschland. Seit 2016 moderierte sie bei Sky Sport News, 2019 wechselte sie zu Sport 1, wo sie unter anderem „Bundesliga aktuell“, „Bundesliga Pur“ und den „Doppelpass“ moderierte. Seit Sommer 2021 arbeitet sie für RTL und moderiert für den Sender verschiedene Sportsendungen und Sportveranstaltungen. Zuvor war die Journalistin selbst Leistungssportlerin: Sie war Schwimmerin und trat bei den deutschen Meisterschaften an.

RND/cb