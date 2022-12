Baby Lia ist da: Lena Gercke ist wieder Mutter geworden

Model und Moderatorin Lena Gercke ist zum zweiten Mal Mutter geworden. „Hier ist sie 🥰 Willkommen in unserer Gruppe kleiner Mädchen, Baby Lia ❤️ Mehr als dankbar für meine Familie“, schrieb die 34-Jährige am Dienstagabend zu einem Foto bei Instagram, das vier Hände zeigt – von Mama, Papa Dustin Schöne, der zwei Jahre alten Tochter Zoe und von Lia.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Gerckes Partner veröffentlichte dasselbe Foto bei Instagram und schrieb dazu: „Wir sind eine Familie. Willkommen auf der Welt, kleine Lia.“ Es ist das zweite Kind des Paares: Im Juli 2020 war Zoe zur Welt gekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lena Gercke begann ihre TV-Karriere als Teenagerin und gewann 2006 die erste Staffel von Heidi Klums Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“. Von 2009 bis 2012 moderierte sie in Österreich die Show „Austria‘s Next Topmodel“ beim Privatsender Puls 4. Außerdem besitzt sie eine eigene Modemarke.

RND/seb