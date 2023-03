Lenny Kravitz appelliert nach Schulmassaker in Nashville: „Amerika, wir müssen uns bessern“

Am Montag wurden sechs Menschen, drei Erwachsene und drei Kinder, bei einer Schießerei an einer Schule in Nashville getötet. Der Musiker Lenny Kravitz gedachte den Opfern bei einer Preisverleihung und bekam für einen Appell tosenden Applaus.

Los Angeles . US-Sänger Lenny Kravitz (58, „Are You Gonna Go My Way“) hat bei den iHeartRadio Music Awards der Opfer der Schießerei an einer Schule in Nashville gedacht. In seiner Ansprache sagte er: „Ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen, um den Familien und den unschuldigen Menschen, die heute in der Covenant-Schule ihr Leben verloren haben, und der gesamten Gemeinde von Nashville etwas heilende Liebe zukommen zu lassen.“ Die Musiker und Musikerinnen stünden ihnen bei.

Ein Polizist geht am Eingang der Covenant Schule vorbei. © Quelle: John Amis/AP/dpa

Tosender Applaus für Kravitz-Appell

Dann mahnte der vielfach preisgekrönte Star: „Amerika, wir müssen uns bessern.“ Für seine Äußerung erntete Kravitz tosenden Applaus, wie auf einem Clip bei Instagram zu sehen ist.

In den USA gehören Schießereien und selbst Amokläufe zum traurigen Alltag. Am Montag sind in einer christlichen Grundschule im US-Bundesstaat Tennessee drei Kinder und drei Erwachsene erschossen worden.

RND/dpa