„Wir sind glücklich und aufgeregt“: Lindsay Lohan erwartet ihr erstes Kind

Schauspielerin Lindsay Lohan ist zum ersten Mal schwanger. Das gab die 36-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal bekannt. Dort postete sie ein Foto eines weißen Stramplers, auf dem „coming soon …“ (deutsch: „demnächst“) geschrieben steht. Lohan kommentierte das Foto mit den Worten „Wir sind glücklich und aufgeregt!“ sowie mit mehreren Emojis, darunter ein Babygesicht und eine Milchflasche.

In dem Instagram-Post markierte Lohan zudem ihren Ehemann Bader Shammas. Die beiden hatten im vergangenen Jahr heimlich geheiratet. Gegenüber dem US-Portal „TMZ“ erklärte die Schauspielerin, dass sie und ihr Mann das neue Familienmitglied sehr aufgeregt erwarten würden, sie freuten sich „auf dieses nächste Kapitel unseres Lebens“.

Der ehemalige Kinderstar war in der Vergangenheit häufig mit dem Gesetz in Konflikt geraten, zuletzt 2018, als Lohan in Paris eine obdachlose Flüchtlingsfamilie belästigte. Im selben Jahr erklärte sie in Interviews, dass sie mit ihren Alkohol- und Drogeneskapaden abgeschlossen habe.

RND/sz