„She said yes“: Influencerin Lisa Mantler hat geheiratet

Berlin. Influencerin Lisa Mantler im Hochzeitskleid: Auf dem gemeinsamem Instagram-Kanal der Zwillinge Lisa und Lena ist die 20-Jährige im schulterfreien, blütenbestickten Kleid zu sehen. Mal neben dem Partner, die Ringe in die Kamera gehalten, mal in seinem Arm. In der Bildunterschrift heißt es kurz „25.03.23“, gefolgt von einem Herz. Und auch Schwester Lena teilte am Montag Fotos. „She said yes“ (sie hat Ja gesagt), heißt es dort.

Auch wenn das Wort Hochzeit nicht fällt, ist für die Fans der 20-Jährigen - allein der gemeinsame Instagram hat 19,2 Millionen Follower, auf Tiktok sind es 13,5 Millionen, zudem haben beide auch eigene Accounts - klar, was das heißt: Für das Paar gibt es zahlreiche Glückwünsche.

Die Zwillinge sind einst als Teenager mit Videos auf Social-Media bekannt geworden, mittlerweile aber längst auch außerhalb der Plattformen präsent. So führen sie unter anderem auf Kika durch die Sendung „TickTack Zeitreise mit Lisa & Lena“. Im vergangenen Jahr hatte Lisa Fotos mit ihrem Verlobten geteilt und über die Freude auf die Hochzeit geschrieben.

RND/dpa