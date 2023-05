Lola Weippert bestätigt Trennung von ihrem Freund

Beruflich läuft es zurzeit gut für Lola Weippert, für die RTL-Sender moderiert die die 27-Jährige erfolgreiche Shows wie „Das Supertalent“, „Temptation Island“ oder „Princess Charming“. Ihr großes privates Glück hat sie dagegen noch nicht gefunden: Bei Instagram bestätigte Weippert jetzt, dass sie nicht mehr mit ihrem Freund zusammen ist.

Auf eine entsprechende Frage schrieb die Moderatorin in ihrer Instagram-Story: „Da diese Frage mein Postfach sprengt: Nein, ich habe mich vor einiger Zeit getrennt.“ Mehr wolle sie dazu aber nicht sagen. „Bitte akzeptiert das!“ Die Beziehung zu dem Profisurfer Eric Plancon hatte die 27-Jährige im vergangenen Sommer öffentlich gemacht, seitdem postete sie immer wieder Pärchenfotos bei Instagram.

Ein anderer Fan wollte dann von Lola Weippert wissen, ob sie einen Prominenten daten würde – die Antwort fiel deutlich aus: „Nein, ich will keinen Promi an meiner Seite! Viele stellen sich das immer so toll vor, einen Promi als Freund zu haben. Ich kann euch sagen: Lohnt sich zu 99 Prozent nicht!“ Personen in der Öffentlichkeit seien leider oft „krasse Narzissten“, die nur an sich denken würden und kaum Zeit hätten, schrieb Weippert, die selbst oft genug im Rampenlicht steht.

Ihr Rat an ihre Followerinnen: „Sucht euch nen bodenständigen, tiefgründigen Typen, der Intelligenz und Humor vorweisen kann, liebevoll und leidenschaftlich ist. Da habt ihr mehr von, versprochen!“ Weippert selbst scheint noch auf der Suche nach diesem Traummann zu sein.

