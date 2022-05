Wie die Öffentlichkeit den Prozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp beeinflusst

Der Prozess zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard wird live übertragen. Möglich ist das durch amerikanisches Recht, in dem Öffentlichkeit eine ganz andere Rolle spielt als in Deutschland. Medienanwalt Christian Schertz ist sich deshalb sicher, dass das Urteil am Freitag nicht nur durch die Sachlage bestimmt werden wird, wie er dem RND erklärt.