﻿Rettungsdienst-Chef aus Lübeck fordert: Keine Rettungswagen zu Klimaklebern

Nach Protestaktionen der Letzten Generation in Schleswig-Holstein kritisiert der Deutsche Berufsverband Rettungsdienst den Einsatz von Rettungswagen bei Klimaklebern. Denn die Rettungskräfte fehlten bei „echten Notfällen“.

Lübeck. Nach den jüngsten Klimaprotesten der Letzten Generation in den schleswig-holsteinischen Städten Lübeck und Neustadt gibt es Kritik vom Deutschen Berufsverband Rettungsdienst. Nicht etwa an der Protestform der Klimakleber, aber an dem Einsatz von Rettungswagen während der Klimaproteste. „Das sind Rettungswagen, die in diesem Moment woanders nicht eingesetzt werden können. Dabei handelt es sich bei den Klimaklebern nicht um Notfälle“, sagt Marco König, Vorsitzender des Berufsverbands, der selbst im Rettungsdienst in Lübeck tätig ist. Deswegen fordert er: Keine Rettungswagen bei Protesten der Klimakleber.