Lukas Podolski wird wieder Vater

Shakira, die Steuernomadin: Der Sängerin drohen acht Jahre Haft

Sängerin Shakira kommt in Spanien vor Gericht, weil sie so tat, als lebte sie auf den Bahamas, während sie in Wirklichkeit in Barcelona zu Hause war. So sieht es jedenfalls die Staatsanwaltschaft und möchte sie wegen Steuerhinterziehung für acht Jahre ins Gefängnis schicken.