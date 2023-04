Das Ende von „maiLab“: Mai Thi Nguyen-Kim gibt Youtube-Kanal auf

"With great Abozahl comes great responsibility"

Auf dem Youtube-Kanal „maiLab“, der knapp 1,5 Millionen Mal abonniert wurde, erschienen zuletzt immer seltener Videos. Am Donnerstag verkündete die promovierte Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim ihren Abschied von der Plattform. In dem Video „Das Ende von maiLab“ erklärt sie ihre Beweggründe.

„maiLab“ wurde 2016 zunächst unter dem Namen „schönschlau“ gegründet – zwei Jahre später erfolgte die Umbenennung. Der Youtube-Kanal startete als eines der ersten Projekte von funk, dem Jugendformat von ARD und ZDF. Neben der Arbeit an Youtube-Inhalten war Nguyen-Kim auch immer wieder an Fernsehformaten beteiligt. Sie tritt als Expertin in verschiedenen Sendungen auf, ist unter anderem an Formaten wie „Terra X“ beteiligt und hat seit 2021 ihre eigene Wissenschaftsshow „MaiThink X“, die bei ZDF Neo ausgestrahlt wird.

Journalistin mit Doktortitel

Für ihre „maiLab“-Videos zum Thema Corona und ihre Moderationen von „Quarks – Corona in 5 Minuten“ erhielt Mai Thi Nguyen-Kim 2021 den Grimme-Preis für ihre „wissenschaftlich hochkompetente als auch breitenwirksame Informationsvermittlung“.

Die 35-Jährige studierte Chemie in Mainz und forschte anschließend als Doktorandin an der RWTH Aachen. Mit ihren Arbeiten zu intelligenten Materialien für biomedizinische Anwendungen promovierte sie 2017 an der Universität Potsdam. In der Zwischenzeit startete Nguyen-Kim ihren ersten YouTube-Kanal „The Secret Life of Scientist“. Obwohl der Kanal damals nicht einmal 2000 Abonnenten zählte, wurde die ARD auf diesem Weg auf die Chemikerin aufmerksam.

Mehr Reichweite – Mehr Druck

„With great Abozahl comes great responsibility“ fasst Nguyen-Kim den steigenden Druck zusammen, den sie verspürte, als der Kanal „maiLab“ immer mehr Bekanntschaft erlangte. Der große Ehrgeiz und der Respekt vor der eigenen Reichweite hätten dazu geführt, dass ihre eigenen Qualitätsansprüche stiegen und sie immer seltener Content veröffentlichte.

2020 wird die Wissenschaftsjournalistin zum ersten Mal Mutter. Ihre Prioritäten hätten sich dadurch noch weiter verschoben, erklärte Nguyen-Kim in ihrem Abschieds-Video. Die aufwendigen Inhalte für den Youtube-Kanal habe sie nach der Geburt ihres Kindes plötzlich als zusätzliche Belastung wahrgenommen. Die Arbeit für das Fernsehen dagegen sei strukturierter und gebe ihr die Möglichkeit für mehr Planbarkeit.

Zur Entscheidung, den Kanal stillzulegen, haben noch zwei weitere wichtige Faktoren beigetragen. Zum einen ist Nguyen-Kim wieder schwanger und zum anderen musste die Journalistin Melanie Gath, die „maiLab“ mit aufgebaut hat, den SWR und damit auch funk aus privaten Gründen verlassen. „Ich habe lange überlegt, wie ich an maiLab festhalten kann, mit zwei Kindern und ohne Melanie [...] und kam am Ende zu dem Schluss, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um mit maiLab aufzuhören und ein Kapitel abzuschließen“, sagte Nguyen-Kim auf Youtube.

Der Kanal werde auf jeden Fall nicht gelöscht und die Videos weiterhin abrufbar sein. Nach ihrer Babypause werde Nguyen-Kim sich neuen Projekten widmen: „Mit genau so viel Liebe und genau so viel Wissenschaft“.