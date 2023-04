Die Skandalakte Marc Terenzi: Sein Boygroupimage ist längst passé

Vom einstigen Boygroupsternchenimage ist nicht viel übrig geblieben. Das war schon vor den Ermittlungen der Leipziger Staatsanwaltschaft gegen Marc Terenzi wegen sexueller Belästigung so. Trash-TV-Auftritte, Fremdgehgerüchte, Drogenbeichten und ein Heiratsantrag im TV haben sicherlich ihren Anteil daran. Alles Dinge, über die sich diskutieren lässt. Im Gegensatz zu den neuesten Entwicklungen, die - sollten sie sich bewahrheiten, aktuell gilt noch die Unschuldsvermutung - die Karriere des Sängers erstmal gänzlich beenden könnten.

Wann das eigentlich los ging mit den Negativschlagzeilen um den Musiker, einst Mitglied der Boygroup Natural, später Solokünstler, dann wieder mit Team 5ünf auf Boygroupkurs, der dann zwangsweise beendet wurde, fragt man sich. Klar ist: Zuletzt häuften sich die Negativschlagzeilen. Etwa als der Sänger aus seiner eigenen Band geworfen wurde.

Rauswurf aus der Band Team 5ünf

Hier sind sie noch vereint als Band "5ünf": Sven Light (der 2022 ausstieg), Jay Khan, Joel de Tombe und Marc Terenzi (v.l.n.r.). © Quelle: Anna Maria Boshnakova/Universal

Vor zwei Jahren gründeten Marc Terenzi und Jay Khan gemeinsam die Band Team 5ünf, ganz dem Boybandimage von früher gerecht werdend. So hieß das erste Album auch „Einmal Boyband und zurück“, darauf coverten sie Boygroup-Hits und übersetzten sie ins Deutsche. Doch damit ist für den in Deutschland lebenden US-Amerikaner Schluss seit Kurzem. Seine Kollegen hatten offenbar keine Lust mehr auf ihn.

„Er hat viele Chancen bekommen, aber nach all den Lügen und Fehltritten ist eine sinnvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich“, teilte der Manager der Band der „Bild“-Zeitung zu der Entscheidung mit. Team-5ünf-Mitglied Joel de Tombe wiederum sagte zu RTL: „Ich habe Marc mehrfach in desolatem Zustand erlebt. Sein Lebensstil, seine Abhängigkeiten und sein fahrlässiges Handeln haben uns immer viel Kraft und Nerven gekostet.“ Autsch. Das tut vermutlich mehr weh als das blaue Auge, mit dem Terenzi zuletzt gesehen wurde.

Terenzi reagierte in einem eigenen Statement gegenüber RTL dazu scheinbar gelassen. „Ich bin definitiv nicht perfekt. Aber: Dass ich aus der Band ausscheide, das hat sich abgezeichnet.“ Aus seiner Sicht aber offenbar aus anderen Gründen. Er habe in der Vergangenheit Soloauftritte zugunsten der Band abgesagt und bewusst zurückgesteckt. „Jetzt will ich wieder alleine Musik machen und meine eigenen Lieder performen“, sagte er demnach.

Drogen- und Alkoholbeichte

Die von seinem Kollegen genannten „Abhängigkeiten“ und den „desolaten Zustand“ kann er aber wohl nicht abstreiten. So legte Terenzi vor rund einem Jahr selbst eine Beichte ab, natürlich im Fernsehen. Um genauer zu sein: In der Sat.1-Trash-Show „Club der guten Laune“. Da sagte er: „Ich war jung und ich hatte ein krasses Leben gehabt.“ Es sei für ihn normal gewesen, an einem Abend mehr als 1000 Euro auf den Kopf zu hauen. Dabei sei er in einen Teufelskreis geraten. „Ich habe viel gearbeitet und war viel unterwegs, habe zu viel gefeiert, und ich musste am nächsten Tag wieder aufstehen und auf die Bühne.“ Um zu funktionieren, habe er immer häufiger auf Alkohol und Drogen zurückgegriffen.

Er habe sich professionelle Hilfe in einer Klinik gesucht, doch das habe offenbar nicht geholfen: „Es war schlimmer, als ich rausgekommen bin“, sagte er in der Sendung. „Ich weiß nicht, wieso. Ich war zu Hause und hatte gar kein Gefühl mehr.“ Er habe dennoch beschlossen, ein Jahr auf Alkohol und Drogen zu verzichten - und das habe ihm das Leben gerettet. Nach drei Monaten habe er sich „so gut“ gefühlt, dass er gewusst habe, es schaffen zu können. Inzwischen sei er trocken und clean, so der Ex-Mann von Sarah Connor im Mai 2022 in der Sendung. Aussagen seiner Bandkollegen aus diesem Jahr stellen das zumindest in Frage.

Terenzi und die Frauen

Da waren sie noch ein Paar: Sarah Connor und Marc Terenzi im Jahr 2005. © Quelle: picture alliance / rtn - radio tele nord

Apropos Sarah Connor: Nach der Trennung von der deutschen Popsängerin, mit der Terenzi von 2004 bis 2010 verheiratet war und mit der er zwei Kinder hat, wurde es turbulent im Liebesleben des Sängers. 2009 war er kurzzeitig mit der ehemaligen „Germany‘s Next Topmodel“-Teilnehmerin Gina-Lisa Lohfink zusammen, es folgte eine Affäre mit einer Münchnerin, aus der 2011 eine Tochter hervorging. 2013 folgte eine Beziehung mit Playmate Myriel Brechtel, mit der er seit 2015 ebenfalls ein Kind hat. Vier Monate nach der Geburt kam es zur Trennung. Unter anderem gegenüber der „Bild“ warf Brechtel ihm damals vor, sie betrogen zu haben.

Im März des vergangenen Jahres teilten Terenzi und Jenny Elvers mit, in einer Beziehung zu sein. Sie waren sich im „Club der guten Laune“ nähergekommen, wo Terenzi sich erst aber noch ein Bett mit Cora Schumacher geteilt hatte, die von den Entwicklungen gar nicht amused war. Aber auch die Beziehung mit Elvers hielt nicht lange. Seit dem Sommer ist er mit Verena Kerth zusammen, und ließ nichts anbrennen. Nach deren Teilnahme am „Dschungelcamp“ machte er ihr live im Fernsehen einen Heiratsantrag. Die beiden könnten also auf Wolke sieben schweben, doch auch um ihre Beziehung gibt es immer wieder Schlagzeilen. Etwa um das blaue Auge, mit dem Terenzi letztens zu sehen war.

Zu den Spekulationen, dass das etwas mit Verena Kerth zu tun haben könnte, trug auch Joel de Tombe bei, eben jener Ex-Bandkollege, der schon unschöne Worte zum Rausschmiss aus der Band fand. Er sagte RTL nämlich, er habe den 44-Jährigen mit einem Veilchen in dem Berliner Hotel angetroffen, in dem die Band während Proben untergebracht war. Und dort habe sich Terenzi ein Zimmer mit seiner Verlobten Verena Kerth geteilt. Terenzi und Kerth stritten aber beide ab, dass sie aneinander geraten seien: „Ich bin nicht für Marcs Veilchen verantwortlich“, so die Moderatorin zu dem Sender. Und auch Terenzi betont demnach: „Das blaue Auge hat mit der Beziehung überhaupt nichts zu tun.“ Womit es dann zu tun hat, verrät er aber nicht. Und schon am Abreisetag aus dem „Dschungelcamp“ verließen beide leicht lädiert ein Zimmer - er mit Pflaster unter Auge, sie mit Kratzer im Gesicht.

Haben sie immer noch gut lachen? Verena Kerth und Marc Terenzi sind seit letztem Sommer ein Paar. © Quelle: picture alliance/dpa

Die Privatinsolvenz und die Trash-Shows

Auch finanziell lief es nicht immer gut für Terenzi. 2015 musste er Privatinsolvenz anmelden, wie er später selbst in der Sat.1-Sendung „Akte“ zugab. Das könnte auch die vielen Trash- oder Reality-Shows erklären, in denen er danach zu sehen war. 2017 nahm er etwa an der elften „Dschungelcamp“-Staffel teil - erfolgreich, er gewann die Sendung. Im vergangenen Jahr war er im „Club der guten Laune“ zu sehen, wo er die bereits genannte Alkoholbeichte ablegte und außerdem mit Jenny Elvers, die ebenfalls eine Alkoholvergangenheit hat, anbandelte.

Aber dass Terenzi Reality-TV offenbar gefällt, das ließ sich auch schon vor der Insolvenz erkennen. Sonst hätte er wohl nicht seine Liebe mit Sarah Connor im Fernsehen begleiten lassen. Erst mit „Sarah & Marc in Love“, dann mit „Sarah & Marc Crazy in Love“. Fehlte nur noch „Sarah & Marc nicht mehr in Love“.

