The-Script-Gitarrist Mark Sheehan mit nur 46 Jahren gestorben

2. Bundesliga

Nach dem 3:2-Auswärtssieg bei Hansa Rostock hat Holstein Kiel am Sonnabend gegen den 1. FC Nürnberg die Chance, die 40-Punkte-Marke in dieser Saison zu knacken. Die Störche hätten damit den Klassenerhalt in der Zweiten Liga so gut wie sicher. Ob das Unterfangen gelingt, lest ihr im Liveticker.