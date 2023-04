Rapper Marteria in den USA kurzzeitig verhaftet

Rapper Marteria (40) wurde im US‑Bundesstaat North Carolina kurzzeitig verhaftet. Er soll einer Frau gegenüber gewalttätig geworden sein. Das berichtete zuerst der „Spiegel“, auf der Website des Sheriffs in Charlotte (Mecklenburg County) ist außerdem ein Polizeifoto von Marten Laciny, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, zu sehen. Darauf erkennt man ihn eindeutig. Als Anklagepunkt steht dort „Assault by Strangulation“, also in etwa „Körperverletzung durch Strangulierung“.

Laut der dort einsehbaren Akte ist es zu dem Vorfall am frühen Morgen des 30. März gekommen, gegen Mittag wurde er demnach wieder freigelassen. Gegenüber dem „Spiegel“ bestätigte die Polizei den Vorfall und gab an, dass Laciny gegen eine Kaution in Höhe von 5000 US-Dollar freigelassen worden sei. Die Vorwürfe gegen Marteria basieren demnach bisher nur auf Angaben des mutmaßlichen Opfers, es gilt die Unschuldsvermutung. Der Verhandlungstermin gegen Laciny sei für den 18. April angesetzt.

