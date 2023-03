„McLeods Töchter“-Star Peter Hardy im Alter von 66 Jahren gestorben

„Einen fröhlichen Muttertag von unserer Familie an eure“

Royals feiern ersten Muttertag ohne die Queen und teilen rührende Bilder

In Großbritannien wird am 19. März Muttertag gefeiert. Für die königliche Familie ist es der Tag in Ehren der Mütter, ohne die Queen. Aus dem Palast gab es daher rührende Bilder und Worte.