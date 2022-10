Megan Fox und Machine Gun Kelly verblüffen als Pamela Anderson und Tommy Lee

Ein regelrechter Hype um Halloween: Ausgehöhlte Kürbisse, Paraden und Partys sind in den USA rund um den 31. Oktober an jeder Ecke zu finden, und längst gehören auch sexy Kostümierungen dazu. Mit nackter Haut und lüsternem Blick punktet aktuell auch Ex-„Transformers“-Star Megan Fox: An der Seite ihres Verlobten Machine Gun Kelly verwandelte sich die sexy Brünette kurzerhand in eine der berühmtesten Blondinen Hollywoods: Pamela Anderson. - Und MGK „performt“ als Pams Ex-Mann Tommy Lee an ihrer Seite.

Filmrolle und Halloweenkostüm

Auf durchsichtigen Plateau-High-Heels, eingezwängt in ein hautenges Latex-Neckholder-Minikleid, lässt die Schauspielerin als Gast der „Casamigos Halloween Party“ auch auf Instagram tief blicken. Der Post sorgt gerade weltweit für Furore.

Der Rapper schlüpfte bereits für den Film „The Dirt“ in die Rolle des Mötley-Crüe-Drummers. Für Halloween überschminkte er seine eigenen Tattoos, zwängte sich in eine schwarze Lederhose, zog sich ein weißes Tanktop über und setzte eine schwarze Sonnenbrille auf, typisch für den exzessiven Schlagzeuger Lee. Das Paarkostüm scheint also eine Art Hommage an das wilde Pärchen der 90er-Jahre zu sein. Schließlich musste MGK nur seine Haarfarbe ändern, um dem Schock-Rocker ein Stück weit mehr zu ähneln.

Die „Jennifer‘s Body“-Schauspielerin postete ein Vergleichsfoto, das die unverwechselbare Ähnlichkeit zur Schau stellen sollte. Anderson und Lee sind auf dem Bild bei der Eröffnungsfeier des „Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas“ im Jahr 1995 abgebildet. Fox posierte mit ihrem Verlobten genau wie das Kult-Paar und schreibt: „Sind das überhaupt Kostüme?“

