Michael Wendler und Laura Müller sind Eltern geworden

„Unser Baby ist da“, mit diesen Worten verriet Laura Müller am Montagmorgen in einem Instagram-Post, dass sie und Michael Wendler Eltern geworden sind. Die 22-Jährige postete ein Bild von sich und ihrem Ehemann Michael Wendler aus der Schwangerschaft, das sie mit dem Song „Good Life“ von One Republic hinterlegte.

Ein Foto des jüngsten Kindes des umstrittenen Schlagersängers bekamen die mehr als 560.000 Follower der Influencerin bisher nicht zu sehen – dafür hat die frisch gebackene Mutter das Geschlecht und den Namen ihres Babys verraten: Der Kleine heißt Rome Aston.

„Der Schönste Tag meines Lebens war noch so viel schöner als ich ihn mir immer vorgestellt habe. Unser Sohn Rome Aston ist gesund zur Welt gekommen und macht uns zu den glücklichsten Eltern auf der ganzen Welt“, schreibt Müller weiter in ihrem Beitrag, den sie mit den Worten „Mit der Geburt seines eigenen Kindes wird man mit dem schönsten Geschenk des Universums gesegnet. Er ist so ein wunderschönes Baby. Wir lieben Dich so sehr“ abschließt.

Schwangerschaft wurde im Februar bekannt gegeben

Im Februar hatten Michael Wendler und Laura Müller öffentlich bekannt gegeben, ein gemeinsames Kind zu erwarten. „Liebe im Bauch: Unser großes Glück ist unterwegs“, schrieb Laura Müller bei Instagram. Dazu postete sie ein Foto von sich und ihrem Ehemann, auf dem dieser ein Paar Babyschuhe in die Kamera hält. Laura Müller nutzte die Verkündung der Schwangerschaft auch, um für ihren Account auf der Onlineplattform „Onlyfans“ zu werben: „Die ersten exklusiven Bilder von meinem Babybauch gibt es bei diewendlers.“

Michael Wendler äußerte sich im Herbst 2020 in einem irritierenden Video zur Corona-Politik in Deutschland. Der Sender RTL, der ihn als Juror für die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ verpflichtet hatte, nannte ihn daraufhin einen Verschwörungstheoretiker und distanzierte sich sofort von ihm. Nach einer weiteren Äußerung von Wendler über Deutschland als „KZ“ wurde er dann komplett aus bereits gedrehten Folgen rausgeschnitten. Inzwischen leben er und Ehefrau Laura Müller eher zurückgezogen in den USA.

RND/liz