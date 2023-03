Er wollte 30.000 Euro: Mallorca-Wirtin spricht über geplatzten Wendler-Auftritt

Dieter Bohlen spricht über seine Zukunft bei RTL: Geht es doch weiter mit „DSDS“?

In der aktuellen Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“ sitzt Dieter Bohlen wieder in der Jury – die Show soll danach enden. In einem Interview spricht der 68-Jährige darüber, wie es anschließend für ihn im TV weitergeht.